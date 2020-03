Coronavirus.- Puig anuncia ajudes directes de 750 a 1.500 euros per a autònoms

Així ho ha avançat després d'una reunió amb el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, i els líders sindicals de CCOO PV i UGT PV, Arturo León i Ismael Sáez, a la qual també han assistit el conseller d'Economia Sostenible, Rafa Climent, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, per a abordar l'acord aconseguit la setmana passada sobre l'engegada d'un pla per als autònoms que mobilitzarà 57 milions d'euros.

Segons el cap del Consell, aquesta iniciativa pretén donar resposta als autònoms, un sector que "necessita resposta immediata" per a qüestions bàsiques com pagar el lloguer. Aquestes ajudes estan dirigides a cobrir el "lucre cessant" en els seus negocis, ja siga per la pèrdua d'una part de la seua activitat com per la suspensió total.

Per a açò, el Consell aprovarà aquest divendres un decret que habilita un acord amb Institut Valencià de Finances (IVF) perquè puguen ser "ajudes immediates" i "arribar ràpidament al conjunt autònoms de la Comunitat Valenciana.