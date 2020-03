El retraso de 5 o 6 días sobre la realidad que lleva al Gobierno a pensar que podríamos estar ya en el pico de la curva

Desde hace semanas, una de las preguntas clave que se hacen expertos de Sanidad, periodistas y ciudadanos es cuándo la pandemia de coronavirus alcanzará su punto más alto, a partir del cual empezará a descender. Es el famoso “pico” de la curva. Si hace apenas unos días el Gobierno decía que no se podía saber, este miércoles ha pasado a apuntar que quizá ya hayamos llegado, pero no lo sepamos por la demora de 5 o 6 días entre la realidad y los datos oficiales. En todo caso, la incertidumbre sigue rodeando los cálculos en torno a la llegada al pico que desde otros departamentos del Gobierno califican de "acto de fe".

El Gobierno empieza a pensar que se podría estar llegando al pico de la pandemia. Henar de Pedro

El pasado fin de semana, en el equipo del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias que dirige Fernando Simón, admitían que “ni nosotros ni nadie puede saber” cuándo se alcanzaría el pico. Sin embargo, desde hace dos días, el propio Simón ha empezado a advertir de que podríamos estar cerca o de que, directamente, ya he llegado el momento en que los casos positivos -y por tanto, las hospitalizaciones y las muertes- iniciarán la senda descendente. “Si no estamos en el pico, estamos muy cerca”, dijo Simón este miércoles. “Podría ser que ya estuviéramos en este pico, no tenemos esta certeza", ha afirmado este jueves, cuando ha apuntado que los datos confirmados lleguen quizá la próxima semana. Algo parecido ha señalado en el Congreso el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La explicación que da Sanidad a la posibilidad de que en España ya hayamos llegado a lo peor de la pandemia pero su incapacidad para determinarlo con certeza tiene que ver con el retraso de cinco o seis días que el Gobierno atribuye a los datos oficiales que cada mañana facilita a la opinión pública.

Se trata de un efecto arrastre que empieza a generarse con el periodo de incubación del coronavirus, de entre 2 y 15 días. En ese tiempo o después, la persona afectada tarda “cinco o seis días” en tener síntoma. Si son lo suficientemente graves, pueden pasar algunos más hasta que lo consulta con un médico, que puede decidir realizar un test de Covid-19. Si da positivo y se decide su ingreso, estas dos informaciones no llegan de manera inmediata al Ministerio porque, según Simón, aún pueden pasar días hasta que llegan de la comunidad autónoma hasta el equipo de Illa, que los ofrece cada día.

Según explicaba hace unos días el doctor Simón, desde que la persona da positivo se le van tomando todos sus datos en una ficha que se va actualizando si requiere hospitalización o ingreso en UCI y estos retrasos pueden originarse, simplemente, porque porque el grado de saturación del centro sanitario impide hacerlo con más celeridad. En este trámite puede acumularse un retraso que puede llegar a ser de 3 a 5 días.

Mitad de los datos a una semana vista

“Ahora mismo, con los datos que tenemos, el 45% de los datos que tenemos en los que hay información mucho más detallada del paciente, sabemos que hay un retraso de entre 7 y 10 días desde que se inician los síntomas hasta el momento en que se notifica”, ha explicado este miércoles Simón.

De esta manera si, como dice el Gobierno, casi la mitad de los datos disponibles plasman la realidad de entre 7 y 10 días, nos encontramos con una situación confirmada -con datos transferidos a Sanidad- que corresponde a los primeros días del estado de alarma, cuando empezó un confinamiento de la población que, salvo en los sectores que todavía siguen activos, se está observando de manera masiva.

Aumento de afectados

A pesar de que los cálculos de la Comunidad de Madrid añaden más de 30.000 los casos confirmados, hasta los 50.000, si se incluye a las personas que pueden tener coronavirus leve y que ni siquiera han sido diagnosticados.

Simón no ha querido dar por buenos este miércoles más casos de los notificados por las comunidades como confirmados pero ha dado por supuesto que el día en que se hagan los test de forma masiva, el número de afectados crecerá de una forma muy notable. “Sabemos que probablemente hay gente afectada no diagnosticada, cuando hagamos los tests serológicos -que rastrean incluso si se tuvo coronavirus en el pasado- sabremos cuántos la han pasado”, ha dicho.

En todo caso, como el Gobierno, la Comunidad de Madrid también considera próximo el pico de la pandemia, que el Gobierno madrileño cree que podría llegar este fin de semana en su territorio.

Hospitales saturados

Una vez alcanzado lo peor, solo se habrá pasado una de los dos objetivos primeros objetivos del Gobierno. Cuando se haya frenado la curva de nuevos casos, aún quedarán semanas para que el sistema sanitario pueda empezar a normalizarse o, al menos, abandonar el actual riesgo de colapso, sobre todo en las UCIs.

“No quiere decir que se asocie inmediatamente con las camas [de hospital] y las UCIs, hay acumulo porque están allí más tiempo y van unos días más allá del descenso delos casos” que llegarán una vez que rebasemos el pico de la pandemia.

Entonces, se notará otro plazo del que hablaba Simón unos días. Según el experto, un paciente con un "cuadro normal" no pasa de los 10 a 14 días en cuidados intensivos, pero el coronavirus está prolongado este plazo hasta los 28 días, manera que la verdadera presión para el sistema sanitario se producirá entre una y cuatro semanas después, porque se juntarán en las UCIs pacientes que ya están y otros que aún necesitarán entrar.