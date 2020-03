Coronavirus.- Investiguen una possible estafa en telefonades per a oferir proves gratuïtes a domicili

20M EP

Efectius de la Guàrdia Civil de València estan investigant una possible estafa en telefonades efectuades per empreses fantasma per a oferir proves gratuïtes de coronovarius a domicili amb l'objectiu de robar o agredir sexualment la víctima, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.