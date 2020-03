Sanidad apunta que el 13 de marzo comenzó un suave aplanamiento de la curva de contagios

"El número de casos cada día se incrementa a menor velocidad que previamente a esa fecha", ha explicado Simón en rueda de prensa tras el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus. Pese a esa ralentización de los casos, ha aclarado que las autoridades sanitarias no pueden vaticinar con precisión la llegada del pico de la curva: "Los nuevos casos en estos últimos días siguen creciendo, pero va ralentizándose el incremento. No sabemos cuánto de lejos estamos del inicio del descenso".

El experto del Ministro de Sanidad ha detallado que este ligero descenso se produjo en Madrid un día antes, el 12 de marzo, mientras en Cataluña tuvo lugar el 17, ya que la evolución en esta comunidad autónoma ha sido "más tardía". Sin embargo, ha puntualizado que estas cifras hay que valorarlas con "muchísimo cuidado", ya que están basadas en notificación de casos, lo que significa que refleja "una imagen retrasada con respecto a lo que está ocurriendo actualmente".

Para Simón, los datos indican una evolución que, "sin ser indicativa de un pico", sí que esbozan que "la línea va aparentemente bien". "Sabemos que el incremento de hospitalizados e ingresados en UCI se está estabilizando de la misma manera, pero el problema es que estos ingresos se alargan más en el tiempo. Puede haber un efecto de acumulación en estas unidades, que nos va a dar un pico a partir de la semana que viene", ha agregado. El epidemiólogo también transmite "cierta esperanza" en el aumento del número de recuperados, que "cada día ha sido mayor": "Esto indica que poco a poco vamos acercándonos a los objetivos de llegar al pico".

Simón ha reiterado que las cifras notificadas diariamente no se corresponden con los contagios producidos ese día, sino que existe un retraso de "siete o diez días" entre el inicio de síntomas hasta la notificación. Pese a esta puntualización, ha argumentado que la tendencia de incremento de casos va "suavizándose", aunque ha insistido en que los contagios incorporados hoy a las estadísticas oficiales "se hayan producido en realidad un poco antes". "Es un indicador de que el pico de la curva se está acercando. Podría ser que la curva real, por inicio de síntomas, estuviera ya en ese pico. No tenemos la certeza, pero los indicios apuntan a esa dirección", ha añadido.

CONFINAMIENTO TOTAL: "NO DEMUESTRA UN IMPACTO IMPORTANTE"

Sobre la propuesta de realizar un confinamiento total que han realizado algunas comunidades autónomas, como Cataluña, Simón ha afirmado que "no han podido demostrar un impacto importante en la transmisión de la enfermedad" con respecto a las restrictivas medidas que se están tomando en España. "No puedo decir si han servido o no", ha dicho al ser preguntado acerca de la efectividad del confinamiento total en Igualada, insistiendo en que "lo que se está haciendo a nivel global en España es prácticamente lo mismo".

Así, ha recordado que los niveles de movilidad en todo el territorio nacional se encuentran en "niveles testimoniales", así como que los comportamientos sociales, salvo excepciones contadas, "se han modificado sustancialmente, lo que evita en gran medida que los contactos que se producen ahora mismo sean efectivos para la transmisión". De esta manera, ha apuntado que cerrar el resto de sectores productivos que aún no están limitados por el estado de alarma tendría "un impacto muy reducido en el riesgo de contagio".

En otros asuntos, Simón ha informado de que no se han realizado las pruebas del coronavirus a ningún miembro del Comité de Gestión Técnica, pese a que uno de sus miembros, el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, el teniente general Laurentino Ceña, ha dado positivo. "Estamos aplicando los protocolos generales. No tenemos síntomas ni el contacto ha sido suficientemente estrecho para realizarlas", ha justificado, agregando que "realizar pruebas a personas sin síntomas va a dar negativo en un porcentaje altísimo, casi del 99 por ciento".

Por su parte, el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Miguel Ángel Villarroya, ha detallado que, en respuesta al avance del coronavirus, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa ha incrementado en un 50 por ciento su producción inicial estimada de gel hidroalcohólico, antivirales y paracetamol.

Además, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla está ampliado su capacidad tanto de hospitalización general como de UCI, empleando todos los espacios disponibles en el centro. El Ejército de Tierra y el del Aire están proporcionando personal para apoyar en los servicios generales. Igualmente, las Fuerzas Armadas también están participando en el traslado de pacientes moderados entre hospitales de Madrid, así como prestando apoyo con ambulancias en Zaragoza y León.