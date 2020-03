UGT de Navarra advierte al Gobierno de que "no basta buena voluntad" y reclama EPIS y más test

En un comunicado, el sindicato ha exigido al Departamento de Salud "más transparencia en la gestión de la crisis" y que informe de cómo se están gestionando los recursos, tanto públicos como privados.

UGT ha señalado que se necesitan con "carácter inmediato" EPIs, mascarillas, guantes, batas y la realización de más test PCR para "evitar que el personal de todas las categorías y puestos con especial exposición y riesgo siga infectándose, debilitando la capacidad sanitaria de respuesta".

Según ha dicho, "el Gobierno viene insistiendo en que todo está controlado y en que se ha pedido todo el material que se necesita, pero lo cierto es que no llega a los trabajadores". "Hay que andar reciclando, racionándolo hasta límites no aconsejables, inventando soluciones 'caseras'. Esto no puede seguir así. Necesitamos tener a nuestros profesionales bien protegidos para poder contener la epidemia y evitar mayores pérdidas personales y económicas", ha manifestado.

UGT ha añadido que "los profesionales lo están dando todo por un sistema público que atiende y cuida de la salud de nuestros conciudadanos, vuelven a casa cansados, deshidratados y deben tomar medidas de desinfección adicionales con sus enseres y ropas". "En sus vidas personales se aislan de sus familias en sus casas (esperemos que a la mayor brevedad el SNS les dé la posibilidad de hacerlo en hoteles) y al día siguiente vuelven a empezar en el centro u hospital que les corresponde y otra vez sin material suficiente, sin test de Covid para todos y cada día que pasa con más desesperación, miedo, frustración e impotencia", ha expuesto.

El sindicato ha manifestado que "reconoce y aplaude" la labor y el esfuerzo que todo el personal sanitario y no sanitario está realizando en la lucha contra este virus, pero ha exigido al Departamento de salud que "se centre en la realidad y active todos los mecanismos necesarios, internos y externos, para combatir con eficacia y rapidez el Covid-19".

En este sentido, el sindicato ha señalado que está trasladando al Servicio Navarro de Salud las siguientes propuestas: entrega de EPIs a todos los trabajadores del SNS, contratas, residencias, ambulancias, etc.; facilitar EPIs adecuados al personal que está en primera línea; realización de test Covid-19 para todo el personal que trabaja en los centros sanitarios, residencias, ambulancias, ayuda a domicilio, etc.; habilitar suficiente personal sanitario específico y espacios para la realización de los test, con cita previa desde el coche; dotar de taquillas y uniformes suficientes para todo el personal "para no infectar la ropa que se lleva a casa y poder cambiarse de uniforme siempre que sea necesario"; habilitar hoteles, tanto para pacientes con sintomatología leve como para aquellos que no tienen medios de aislamiento; habilitar hoteles para que los profesionales puedan descansar sin acudir a su domicilio y evitar contagios a sus familiares; proporcionar y enviar equipos materiales y humanos de desinfección a todas las localidades, y acondicionar hospitales de campaña por si fuera necesaria su utilización.

UGT ha exigido que "se tomen medidas ya y que se informe, con transparencia y por escrito, a las organizaciones sindicales de las previsiones y cambios que sean precisos". "Hay que poner todos los recursos posibles para ganar la batalla a este virus", ha concluido.