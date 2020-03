Coronavirus.- Puig admet un "embós important" per a resoldre el "devessall" d'ERTO que afecta 145.803 treballadors

Fins a hui, la Conselleria d'Economia Sostenible ha acumulat un total de 24.272 sol·licituds d'ERTO, que afecten 145.803 treballadors. En concret, la Direcció general de Treball ha rebut, des del 12 de març fins a les 00 hores del 25 de març, un total de 218 expedients que afecten 22.968 treballadors. En la Direcció territorial de València s'han registrat 11.744 expedients sobre 62.202 treballadors; a Alacant, 9.345 expedients de 46.819 treballadors, i a Castelló 2.965 expedients que afecten 13.814.

Davant aquesta situació, la Direcció general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral, dependent de la Conselleria d'Economia, s'ha reforçat amb 30 funcionaris procedents del Servici Valencià d'Ocupació i Formació, (Labora), ha recordat Puig, però hi ha "un embós important".

FLEXIBILITAT

Per aquest motiu, ha reclamat al Govern central que "flexibilitze" el marc general que regula els ERTO amb l'objectiu que "els treballadors puguen cobrar el més ràpid possible" i en eixe sentit s'està treballant, ha assegurat.

Precisament preguntat per la flexibilitat al revés, per a agilitzar la contractació temporal de treballadors en sectors estratègics que estan tenint un pic d'activitat i d'aquesta manera combatre l'atur que s'està produint en altres àmbits, Puig creu que el marc laboral ja és suficientment flexible en aquest sentit.

"NO UNS POBLES SÍ I UNS ALTRES NO"

D'altra banda, preguntat per si és partidari de paralitzar totalment l'economia, el president de la Generalitat ha assenyalat que aquest és un tema que creu que és el Govern d'Espanya el que ha de decidir sobre aquestes qüestions.

En la seua opinió, dins del marc actual legal, "es pot accelerar encara més l'estat de confinament" i ha defès l'aïllament com a "via de solució" i "transitar perquè aquest 15+15 no aporte més terminis de confinament".

No obstant açò, insistit en si s'han de paralitzar aquelles obres que no siguen urgents o de primera necessitat, Puig ha puntualitzat que aquesta és una qüestió que s'ha d'abordar des d'una "visió general" i "no pot ser en uns pobles tancar les obres i en uns altres no".

En tot cas, qualsevol activitat s'ha de desenvolupar amb les "màximes garanties per als treballadors" i en un marc general amb una visió clara i estable".