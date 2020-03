Salud Pública considera que en la ciudad de Zaragoza ya se da una difusión comunitaria del COVID-19

En rueda de prensa, ha indicado que en el resto de la Comunidad autónoma se aprecia una concentración de casos en las otras dos capitales de provincia, Huesca y Teruel, y también "en las zonas donde ha habido brotes comunitarios o en residencias".

Falo ha mencionado los ocurridos en Biescas, Sariñena y en la zona de Castejón, en el caso de la provincia oscense, en la zona residencial de Épila y algo menos en Calatayud, en el ámbito del hospital, en la provincia de Zaragoza, y en Monreal del Campo, Alcañiz y la propia ciudad de Teruel, en esa provincia.

El director general ha explicado que el estudio epidemiológico hace mención no solo a los casos confirmados mediante los test PCR, sino que también incluye gráficos sobre casos posibles, que son personas que han llamado al 061 y a quienes por la sintomalogía se les ha recomendado el aislamiento domiciliario.

Al respecto, ha comentado que son muchos más los casos posibles que los confirmados y ha dicho que comenzaron a incrementarse desde principios del mes de marzo.

Sobre los casos notificados, ha apuntado que tanto en incidencia, como hospitalización y fallecimientos reflejan que la enfermedad afecta especialmente a grupos de edad más avanzados.

ATENCIÓN PRIMARIA

El director general se ha referido a otros aspectos del estudio, que da cuenta de las asistencias realizadas por COVID-19 en atención primaria, concentrándose especialmente en los tres sectores sanitarios de la ciudad de Zaragoza, seguidos en menor número por Huesca, Barbastro, Teruel, Calatayud y Alcañiz.

Francisco Javier Falo ha precisado que es a partir del 15 de marzo cuando comienzan a incrementarse las atenciones en los centros de salud, que "lógicamente" se aminora significativamente el fin de semana, para alcanzar este lunes, 23 de marzo, los 500 diagnósticos en atención primaria en ese día.

Ha aclarado que se trata en su mayoría de diagnóstico por signos clínicos de infección respiratoria sin test de confirmación por lo que "con toda seguridad" hay una "sobreestimación" y se incluyan otras patologías catarrales que no son coronavirus.

"Vamos a tener que manejarnos a partir de ahora con este indicador que, aunque sea una sobreestimación, es bueno que lo tengamos todos", ha opinado Falo.

MORALIDAD

El director general ha aportado datos sobre la mortalidad en Aragón, con una gráfica donde se recoge la que ha habido por todas las causas, cuya fuente son los juzgados, y que "evidencia que desde la semana pasada hay una sobremortalidad en la Comunidad autónoma" y es "lógico pensar que se deba a la aparición del coronavirus".

Según ha apuntado, ha habido un incremento de la mortalidad "por encima de lo esperado" en esas fechas especialmente en la provincia de Zaragoza, mientras que en Huesca no se da ese aumento, si bien ha considerado que hay que ser "prudentes" porque "no sabemos si es un dato que en los próximos días se corregirá o no".

El director general ha manifestado que ante esta situación de difusión comunitaria del coronavirus es "extremadamente importante mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social" y ha advertido de que "nos quedan todavía días en los que seguiremos creciendo en incidencia y casos acumulados, así como en mortalidad".

Falo ha añadido que "hasta finales de semana no seremos capaces de valorar si son efectivas desde un punto de vista epidemiológico" las medidas adoptadas.