El Ayuntamiento de Huesca cierra los parques públicos y aplaza el pago trimestral de agua y basuras

Según ha señalado el alcalde de la capital oscense, Luis Felipe, en una rueda de prensa celebrada este jueves, 26 de marzo, a pesar de que los vecinos de Huesca están respetando las normas fijadas por el estado de alarma, la decisión de cerrar los parques se debe a que las fuerzas y cuerpos de seguridad han detectado "comportamientos minoritarios incívicos".

Esta prohibición general es expresa para los propietarios de mascotas, que bajo ningún concepto podrán acceder a parques ni a zonas de esparcimiento canino. También se ha decretado que los dueños no puedan alejarse más de 300 metros de su domicilio habitual para pasear a los animales. A los parques solo podrán acceder las entidades autorizadas para realizar paseos terapéuticos.

Además, se ha recordado la obligatoriedad de recoger las heces, en especial en momentos de crisis sanitaria grave, y la de limpiar los orines con agua jabonosa o con lejía diluida. También se ha incidido en que los perros no pueden ir sueltos, que solo puede pasearlos una persona y que los menores de edad no pueden salir a hacerlo.

Desde el Ayuntamiento se ha emitido un bando con estas normas, de las que se ha dado traslado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que ejerzan un especial control sobre su cumplimiento y se sancione a los propietarios que no cumplan con estas obligaciones.

INFRACCIONES Y DENUNCIAS

El alcalde ha señalado que, desde que se decretó el estado de alarma, la policía centró su labor en la sensibilización e información, mientras que en la actualidad han pasado a denunciar y si es preciso detener a los infractores.

A este respecto, hasta el momento se han realizado 300 denuncias y ninguna detención, pero Felipe no descarta que se produzcan arrestos de infractores reiterados. "Hay personas que se han advertido como reincidentes en un comportamiento no adecuado y de no mantener su compromiso de confinamiento sin causa", por lo que "es previsible que en los próximos días haya detenidos".

Asimismo, el Consistorio ha comunicado que también se cierra, como medida preventiva para frenar la expansión del coronavirus, el parking de autocaravanas de Huesca.

RECIBOS DE AGUA Y BASURAS

Por otro lado, el Ayuntamiento de Huesca ha decidido aplazar el pago de los recibos trimestrales de agua y basura, que deberían emitirse en los próximos días. "El pago se realizará una vez superada la crisis", ha apuntado el alcalde.

De este modo, el próximo recibo sería el correspondiente al cuarto trimestre de 2019, y su fecha habitual de cargo en las cuentas bancarias de los contribuyentes debería tener lugar durante la segunda quincena de marzo.

El aplazamiento del pago de agua y basuras, se suma a otras medidas adoptadas por el Consistorio oscense como la exención de tasas de veladores, de ocupación de vía pública, el aplazamiento del pago del IBI y el Impuesto de Circulación y la supresión de la cuota de la Escuela de Educación Infantil de 0 a 3 años de Las Pajaritas.

Estas decisiones suponen, según ha resaltado el alcalde, "un importante esfuerzo" para las arcas municipales, que superará el millón de euros y para lo que será necesario llevar a cabo una modificación presupuestaria, lo que espera que se produzca con el mayor consenso posible de las fuerzas políticas.

"Habrá que destinar dinero de inversiones de otros capítulos del Ayuntamiento que vengan a resolver medidas que estamos adoptando y que resuelvan medidas posteriores al estado de alarma y que afecten a los sectores económicos de la ciudad", ha apostillado.