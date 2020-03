Consultorio de Psicología: "Mi hija se está tomando la cuarentena como de vacaciones y está dejando de estudiar"

Ya puedes leer aquí la nueva entrega del consultorio de Psicología con el que 20minutos pretende ayudar a resolver las dudas y dificultades que puedan tener los lectores (en este escenario de cuarentena forzosa, con los amigos, la pareja, la familia, en el trabajo...).

Para plantear tu problema escribe un correo electrónico a consultoriopsicologia@20minutos.es. Aquí tienes las respuestas que ha dado a las cuestiones de esta semana nuestra experta, Mª Jesús Álava Reyes.

CONSULTA Mi hija está en último curso de carrera. Es buena estudiante y aplicada en general, pero para mi sorpresa esta etapa de cuarentena la está tomando, cómo decirlo, de vacaciones. Se ha transformado de repente, no hace nada.

Yo la digo que actúe y estudie como si no estuviera encerrada, porque estoy seguro de que la Universidad a la que va no abrirá la manga con esto del virus, pero no está manejando bien sus tiempos.

De hecho solo ha estudiado un día. ¿Cómo la puedo ayudar o, más bien, convencer’ Cada vez que saco el tema se pone de uñas.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Los adolescentes acusan mucho el cambio de rutinas. Pueden funcionar razonablemente bien cuando todo sigue sus cauces (caso de su hija) y desestabilizarse por completo en una situación nueva. Como bien dice usted, es como si ella hubiera asimilado estar en casa, con estar de vacaciones.

Su hija está mostrando déficit de autorregulación, de autocontrol emocional; es decir, le cuesta reaccionar cuando no está bajo presión y las rutinas diarias han cambiado.

¿Qué hacer? Lo ideal sería que pudiera compartir un horario de estudios con algún compañero/a de carrera; eso les anima mucho y les empuja a la acción.

Si ve que eso es imposible, dígale que haga un Acuerdo con ella misma, que usted respetará el compromiso que adquiera, pero que al menos se ponga estudiar 50 minutos por la mañana y 50 minutos por la tarde.

"No se pase usted de exigente, es mejor 50 minutos que nada"

No se pase usted de exigente, es mejor 50 minutos que nada y, en el fondo, lo que pretendemos es que, poco a poco, recupere el hábito de estudio y ella misma se ponga más tiempo.

De todas formas, es una situación que se está dando con mucha frecuencia; de hecho, gran parte de las consultas que atendemos esto días los psicólogos (siempre consultas online) es para proporcionar pautas ante estas situaciones.

En muchos casos, cuando el hijo se niega a recibir esa ayuda, hacemos las consultas con los padreS (al menos uno de los dos), para facilitarles unas orientaciones muy precisas, previo análisis en profundidad del caso. Esas orientaciones consiguen reconducir la situación atípica que están viviendo.

CONSULTA Hace 8 meses mi ex decidió romper la relación conmigo estando embarazada (ese era su deseo desde que empezó conmigo, aunque siempre me remarcó que quería ser madre soltera a toda costa y yo viendo que la relación avanzaba quería formar una familia con ella).

Ha intentado que no saliera ni con mis amigos (ella no tenia ninguno y tampoco quería que les presentara a los míos). Nos hemos mentido para hacer ver al otro que estamos bien cuando no lo estábamos.

"Al parecer el niño ha nacido y no me ha comentado absolutamente nada del embarazo desde que rompimos"

Al parecer el niño ha nacido y no me ha comentado absolutamente nada del embarazo desde que rompimos y me ha mantenido al margen. Yo la amo y la sigo amando, pero ella a mí siento que ya no es como antes.

También ha habido problemas familiares por ambos lados (su madre sobre todo ha intentado meterse por medio varias veces). Tengo sentimientos encontrados porque ni mi familia sabe que he sido padre ni ella quería que se lo contara a nadie. Vivo con angustias y ansiedad constantes.

También siento que quiero recuperarla pero tengo ese sentimiento de que si vuelvo con ella puede ser que me sienta otra vez mal por culpa de su familia. Ha llegado un punto en el que al final ha dejado hacer a su madre lo que ha querido a su antojo. Cada vez veo más oscuro y difícil que se pueda solucionar esta situación.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La situación que planteas, sin duda es compleja. Los dos tenéis puntos de partida diferentes y enfocáis la vida de manera muy distinta, y eso pasa factura en las relaciones de pareja.

Para que una relación funcione tenéis que coincidir en lo esencial; además, uno no puede estar bien condicionando la libertad del otro, hasta el extremo de que no pueda tener otra vida social fuera de la pareja.

No poderle comentar a tu familia tu paternidad, sin duda es un tema difícil de asumir y que, en última instancia, eres tú quien debe tomar la decisión final. Pero antes de abordar la situación con vuestras familias es indispensable que os aclaréis los dos, qué queréis, qué futuro veis, qué pasos estáis dispuestos a dar…

"Veo demasiadas incógnitas y mucha desestabilización emocional, convendría que recibierais ayuda psicológica"

Veo demasiadas incógnitas y mucha desestabilización emocional. En vuestro caso, convendría recibir ayuda psicológica. Si tu pareja no quiere, que es posible que no quiera, empieza tú. Muchas situaciones de pareja las trabajamos con uno sólo de los miembros, pues el otro no quiere, pero le ayudamos a equilibrarse emocionalmente, a analizar desde la objetividad, a afrontar la situación en las mejores condiciones.

En vuestro estado no tiene sentido tomar ninguna decisión definitiva sobre vosotros: ni romper del todo, ni continuar; antes conviene que recibáis apoyo especializado.

En el libro ‘Amar sin sufrir’ verás que detallo algunos casos con los que te sentirás identificado; además, intento establecer una serie de premisas que te indica si tu relación ha terminado, si tiene algún futuro… o si conviene cerrar lo que hace tiempo dejó ya de funcionar. Muchos ánimos.

CONSULTA Me llamo Ignacio y tengo 25 años. A mediados de febrero me dejó mi chica, con la que llevaba dos años saliendo. A finales de mes, estando de copas con unos amigos un chico (al margen de mi pandilla) intentó ligar conmigo. No pasó nada. Pero ahora no dejo de pensar en él.

Me escribió su teléfono en un paquete de tabaco (no me lo pidió a mí ni me dijo que me daba o le diera una perdida al móvil) y, bueno, pues no me he deshecho de ese número.

"Antes de mi novia he tenido infinitos rollos, pero siempre con chicas"

Estoy muy confundido. ¿Puedo ser gay? Antes de mi novia he tenido infinitos rollos, pero siempre con chicas. Ya le digo que estoy confuso. No sé qué consejo puede darme.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Estás en una situación difícil, asumiendo una ruptura que te ha sido impuesta; no fuiste tú quien dio el paso. Son etapas en las que emocionalmente estamos muy vulnerables, de ahí que no sea extraña su confusión actual. Pero esa confusión, probablemente, se debe más a las vueltas que le estás dando a tu cabeza que al hecho de que seas gay.

Quieres ser muy honesto contigo mismo y por eso te llenas de dudas. Lo mejor es que no des ningún paso en estos momentos, que te concentres en salir adelante, en sentirte mejor, en recuperar tu buen ánimo y tu confianza en ti mismo, y sólo cuando estés bien ya emocionalmente podrás hacerte todas las preguntas que quieras.

"En situaciones parecidas a la tuya si se deja un tiempo las dudas terminan desapareciendo"

La realidad es que, en la inmensa mayoría de los casos, ante situaciones parecidas a la tuya, cuando la persona deja un tiempo y se recupera emocionalmente, las dudas terminan desapareciendo.

De todas formas, si sientes que es un tema que te agobia mucho te puedo asegurar que los psicólogos, constantemente, tenemos casos en terapia con tus mismas o parecidas dudas. Si ves que lo necesitas, no lo pases innecesariamente; en pocas sesiones tendrás las ideas muy claras.

CONSULTA Me gustaría saber qué tips a nivel psicosocial se pueden brindar al momento de volver a la oficina. Gracias por su labor, saludos desde Honduras.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Resulta difícil entender el sentido de su consulta, pero si se refiere a qué tipos de cambios podemos esperar, una vez que volvamos a la oficina (entiendo que por el coronavirus o por alguna baja prolongada), la realidad dependerá fundamentalmente de cómo es su entorno, de las circunstancias que les haya tocado vivir, de cómo les haya afectado en su país, en su ciudad, en su entorno profesional…

Pero si es por el coronavirus habrá cambios notables, al menos las primeras semanas. La mayoría de la gente se sentirá aliviada de verse de nuevo, de haber salido bien de esta pandemia, de no haber perdido el trabajo…, y eso hará que, al principio, se muestren la mayoría más cercanos, más humanos, más compresivos y más generosos.

Pero con el paso del tiempo, es posible que la situación se vuelva a parecer más a lo que ha sido siempre que a lo que este estado de confinamiento ha causado.

"¿El autodesprecio y el comportamiento sexual de riesgo podrían ser formas de autolesión?"

CONSULTA Mi duda es la siguiente: ¿por qué alguien llega a autolesionarse? Me refiero sin intención suicida. ¿El autodesprecio y el comportamiento sexual de riesgo se podrían considerar formas de autolesión?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Con los detalles que facilita es imposible establecer una buena valoración. Desde luego la conducta de autolesión significa desestabilidad emocional importante y un camino seguro a la insatisfacción y a conductas de riesgo de las que después probablemente se arrepentirá.

Sin duda necesita ayuda psicológica de forma urgente. Cuanto antes se ponga en manos del especialista, antes podrá salir de esta situación.