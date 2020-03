Coronavirus.- Puig sobre cedir respiradors: "De moment hem de garantir que els valencians tinguen suficients"

"La nostra voluntat sempre és de solidaritat, però en aquests moments nosaltres hem de garantir, fonamentalment, que tinguem respiradors per a la Comunitat Valenciana. Tant de bo en un moment determinat poguérem atendre qualsevol comunitat que necessitara, però de moment hem de garantir que els valencians tinguen suficients respiradors", ha explicat.

Aquest mateix dijous Andalusia, Galícia, Extremadura i Múrcia han oferit a la Comunitat de Madrid respiradors per a l'atenció dels nombrosos pacients contagiats per coronavirus que existeixen en la regió i la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha agraït la seua disposició.

Puig ha indicat que els problemes de subministrament que es donen hui en dia afecten tothom i la Comunitat Valenciana està desenvolupant una doble actuació: d'una banda intenta comprar respiradors fora, bàsicament a la Xina, amb unes comandes confirmades que han d'arribar la setmana vinent; i per una altra propiciar iniciatives locals perquè es puguen produir des de la regió.

El cap del Consell ha subratllat que l'objectiu és aconseguir el màxim autoabastiment possible, tant en respiradors com en la resta de material de protecció, i ha afirmat que hi ha empreses que poden reconvertir en part la seua producció, com ha ocorregut en el sector tèxtil amb les mascarillas.

En el cas dels respiradors, ha indicat que els instituts tecnològics estan treballant i el problema radica en les certificacions, necessàries per a la producció. En tot cas, ha reiterat: "Estic convençut que respiradores tindrem suficients".

Preguntat sobre si se'n va a recórrer als respiradors, així com a les UCI, dels centres privats, ha afirmat que sí ja que tant la sanitat pública com la privada està unida en "aquest combat comú" contra el Covid-19.

La Comunitat Valenciana ja ha registrat 3.200 positius (d'ells 551 són sanitaris) i han mort 167 persones. Romanen ingressades en hospitals 1.278 persones i hi ha 230 en les UCI.

Davant aquestes últimes dades, Puig ha sigut preguntat sobre el nombre de llits UCI que existeixen en la regió. Sobre aquest tema, ha afirmat que no té eixa dada de memòria però l'objectiu és tindre a la disposició del sistema sanitari 1.200 places en les pròximes setmanes.