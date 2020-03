Coronavirus.- La Comunitat Valenciana espera rebre els primers test ràpids de la Xina la setmana vinent

"Estem intentant aconseguir el que necessitem per terra, mar i aire, amb totes les possibilitats que tenim", ha asseverat en roda de premsa després d'una reunió amb organitzacions empresarials i sindicals per a acordar mesures contra la pandèmia.

Fins aleshores, Puig ha destacat que la Comunitat Valenciana està implementant 6.000 test convencionals i que els ràpids arribaran "el més ràpidament possible". La compra se centra en mercats alineats, "especialment el xinés", i que els test disposen d'indicadors de qualitat perquè "siguen útils i evitar els problemes que ja han succeït".

Ha posat l'accent que la Generalitat té els contactes necessaris a la Xina per a aconseguir-ho, gràcies a l'empresari d'aquest país que va engegar l'anomenada 'operació Ruta de la Seda'. "Si aconseguim eixa garantia científica, la setmana vinent podrem tindre els test", ha garantit.

Aquestes proves permetran "acabar amb l'angoixa de moltes persones i donar-los les millor atenció possible a nivell psíquic i terapèutic: L'interés de la sanitat pública valenciana i la salut en general està per damunt de qualsevol consideració; anem a treballar per a aconseguir tot el que puguem".

"EL GOVERN FA TOT EL POSSIBLE"

Puig ha demanat prudència perquè és una qüestió que està sotmesa a la valoració científica, recordant que l'Estat és qui té "més capacitat i possibilitats" d'aconseguir els test ràpids. "No volem exonerar la responsabilitat del Govern (central), volem que ens els done els suficients el més ràpidament", ha recalcat, remarcant que l'executiu de Pedro Sánchez fa "tot el possible".

Sobre els pròxims avions, la Generalitat espera el segon per a aquest cap de setmana, compartit amb "alguna empresa important", i el tercer "exclusiu per a la Comunitat" per a la setmana que vé. "Si tot va bé, aterrarà a València", ha augurat, ja que el primer d'aquest passat dimarts va arribar primer a Saragossa.

Una vegada finalitze aquest desplegament, Puig ha assegurat que compareixerà per a donar compte de totes les despeses i del contingut amb "absoluta transparència". "Nosaltres demanem, però l'empresari xinés aconsegueix allò que pot aconseguir", ha remarcat, ja que els haguera agradat disposar de més respiradors o equips de protecció en el primer enviament.

En tot cas, ha insistit que hi ha un gran problema d'oferta i demanda, amb "tensions greus" a la Xina que provoquen un encariment dels preus, si bé la Comunitat Valenciana ha intentat adquirir material "de la manera més raonada possible". "Totes les comunitats autònomes necessitem més subministraments, però som conscients de les dificultats", ha apuntat.

D'altra banda, davant la situació de valencians atrapats en altres països com Austràlia, el cap del Consell ha indicat que la Generalitat està en contacte amb el Ministeri d'Exteriors perquè "com la resta d'espanyols, tinguen una eixida adequada i puguen tornar com més prompte millor".