Toñi Moreno revela cuánto pesa y los inconvenientes de la cuarentena junto a su hija Lola: "¿Por qué no adelgazo?"

Toñi Moreno pasa los días de cuarentena por el Covid-19 aislada junto a su hija Lola. Sin embargo, aunque el confinamiento le permita pasar más tiempo con la pequeña, también debe estar atenta a otras cuestiones, como el seguimiento de una dieta estricta y que, al parecer, no da sus frutos.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa contó en su último vídeo de MTMAD cómo se siente durante el aislamiento en casa y reveló algunos detalles sobre su peso: "Me peso siempre por la mañana: 70,07. No he adelgazado ni un gramo, ¡qué desesperación!", avanza en la grabación.

"Llevo con el reto una tres semanas y lo peor de todo es que no es que haya adelgazado, es que he engordado 500 gramos. No tengo una explicación científica para eso, he hecho todo lo que me han mandado", se queja Moreno.

La catalana explica en el vídeo que el confinamiento le está pasando factura ya que, a pesar de cumplir las indicaciones de sus preparadores, su peso no cambia: "Empecé con muchas ganas el reto, mis preparadores son maravillosos. Estoy cumpliendo, estoy haciendo hipopresivos. ¿Por qué no adelgazo?", dice.

"Estoy encerrada en casa con mi hija y no es que me harte de comer pero mi copita de vino me la tomo todas las noches. Aunque bueno, tengo que reconocer que hay cosas que no estoy haciendo bien, el otro día me comí una pedazo de pata de cordero con patatas", reconoce la presentadora.

Sin embargo, asegura que cuenta con el apoyo de su nutricionista, que la tranquiliza recordándole que "el vino es bueno para combatir el coronavirus, porque tiene resveratrol"; aunque también apunta que "el alcohol no es bueno para adelgazar, porque inflama".

Desde que se decretara el estado de alarma por la crisis el coronavirus, la televisiva no ha dudado en concienciar a sus seguidores sobre la importancia de quedarse en casa. En este sentido, la pasada semana publicó una fotografía junto a su hija en la que aseguraba que "van a ser días muy duros", pero hay que ser responsables para evitar la propagación de la enfermedad.