AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma 584 nous casos a la Comunitat Valenciana i 24 morts més

Així ho ha indicat aquest dijous la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus en la qual ha advertit que la Comunitat Valenciana tardarà "una mica més que Madrid" en arribar al pic de la pandèmia.

Dels 584 nous contagis registrats en les últimes hores, 102 s'han detectat en la província de Castelló, 181 a Alacant i 301 a València.

La xifra de nous positius oferida hui suposa un augment respecte a la de la jornada anterior, quan es van confirmar 449 casos. Respecte a les defuncions, s'han reduït, ja que el dimecres es van confirmar 28 decessos.

Així, actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 3.200. D'ells, 373 de corresponen a Castelló, 1.039 a Alacant i 1.788 a València. D'eixe total de positius hi ha 1.278 persones ingressades: 144 a Castelló (30 en la UCI), 410 a Alacant (72 en la UCI) i 724 a València (128 en la UCI). Dels 551 professionals sanitaris que han donat positiu hi ha huit que estan ingressats en la UCI.

Ana Barceló ha precisat la distribució percentual dels casos positius en la regió per franja d'edat: el 7% dels casos correspon a persones de 0-30 anys; el 43% tenen entre 30 i 60 anys; el 35% entre 60 i 80 anys i el 15% dels positius té més de 80 anys.

També s'han produït a data de hui 57 altes (13 més respecte a la jornada anterior): 4 en la província de Castelló, 17 en la d'Alacant i 36 en la de València. Un total de 9.949 proves han donat negatives i s'han atès més de 44.200 telefonades relacionades amb el coronavirus.

Respecte a les 167 defuncions, la consellera Barceló ha detallat que 14 s'han produït en la província de Castelló, 81 en la d'Alacant i 72 en la província de València.

Pel que fa a la situació de les residències, han mort 44 usuaris, hi ha 221 casos positius entre els residents i 67 treballadors han resultat contagiats.

A més, fins al moment, un total de 1.946 professionals sanitaris s'han inscrit en la borsa de treball habilitada per la Conselleria de Sanitat perquè mèdics i infermeres jubilats fins als 70 anys i metges que encara no tenen especialitat puguen ajudar a combatre el coronavirus.

Així mateix, s'han contractat 1.850 professionals sanitaris, entre substitucions i reforços, per als departaments que travessen una situació més complicada.

NOVA PÀGINA WEB PER A DEMANAR CITA

D'altra banda, Barceló ha informat que aquest dijous s'ha engegat en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat la possibilitat de sol·licitar cita amb el Centre de Salut en cas de presentar símptomes clínics compatibles amb infecció per coronavirus.

La cita se sol·licita mitjançant la introducció del número SIP i la data de naixement, i realitzant la confirmació del telèfon de contacte. La persona que introduïsca les dades rebrà una telefonada com més prompte millor des de la confirmació de la creació de la cita. A través de la web s'informarà de l'estat de la cita: sol·licitada, confirmada o realitzada.

Si durant la primera telefonada el professional sanitari del centre de salut identifica el cas com a possible de coronavirus, la resta de cites telefòniques per a efectuar el seguiment del cas seran programades pel professional sanitari. A partir d'eixe moment, rebrà telefonades periòdiques per a verificar l'estat de salut del pacient i ajudar-li en tots els dubtes i necessitats que puga presentar.

Si presenta altres símptomes diferents als indicats, l'usuari ha de posar-se contacte amb el centre de salut a través dels telèfons de cita prèvia habituals.

Barceló ha destacat que aquesta ferramenta permetrà a més saber "completar un poc més eixe univers pendent" de confirmacions. Sobre aquest tema, ha assenyalat, davant la disparitat per regions en els casos donats d'alta, que "no totes les comunitats van al mateix ritme" i que l'important "no és si hi ha més o menys, sinó tindre la certesa que estan curats quan se li dona l'alta".

Així mateix, ha justificat la diferència de baixes laborals amb els casos confirmats ja que entre els primers s'inclou el personal en quarantena preventiva per haver estat en contacte amb algun positiu o per ser vulnerable, com les embarassades.