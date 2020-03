Coronavirus.- Els inspectors sanitaris revisen tots els centres després de detectar-se 221 positius en 49 residències

Així ho ha assenyalat aquest dijous en roda de premsa la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que ha concretat que sis d'aquests centres estan en la província de Castelló, 13 d'Alacant i 30 a València. Dels 221 residents afectats, 14 estan en la província de Castelló, 84 a Alacant i 123 a València.

Pel que fa als residents morts són un total de 44: un a Castelló (a Morella); 31 a Alacant (26 a Alcoi, dos en la Vila, dos a Petrer i un a La Nucia); i 12 a València (nou a Torrent, un a Montcada, un a Alaquàs i un a València).

Així mateix, hi ha en tota la regió 67 treballadors d'aquests centres que han resultat contagiats: huit en la província de Castelló, 12 a Alacant i 47 a València. A més, romanen en quarantena 407 empleats: 30 a Castelló, 208 a Alacant i 169 a València.

Davant aquesta situació, els 83 inspectors -29 a Alacant, 41 a València i 13 a Castelló- van començar aquest dimecres a controlar les residències a València i Castelló i hui a Alacant.

ALCOI

Barceló ha confirmat que l'origen del brot de la residència d'Alcoi va ser un treballador afectat, però que Epidemiologia encara no ha establit les causes de per què ha sigut tan virulent aquest brot en aquest centre. No obstant açò, ha matisat que proporcionalment tampoc s'han registrat més casos de mort que en la de Torrent, el segon focus per nombre de contagis, ja que en el centre alacantí hi ha molts més residents.

Així mateix, ha explicat que el trasllat d'un resident d'un centre de majors a un hospital ho determina sempre el facultatiu seguint criteris clínics.

INTERVENCIÓ DE RESIDÈNCIES

Barceló ha assenyalat que són "conscients" de "l'angoixa" dels familiars de residents en centres afectats pel virus, al que se suma en alguns casos "no tindre informació". Per açò, ha explicat que la Conselleria només actua en les residències intervingudes en virtut de la resolució aprovada el 18 de març.

Així, quan es notifica un cas positiu la Conselleria es fa càrrec de la part sanitària del centre i adopta les mesures necessàries per al control i tractament de l'epidèmia. Açò suposa la intervenció sanitària gradual en funció de l'estat de la situació en cadascun dels centres i "atenent els principis de necessitat i proporcionalitat".

A més, es designa una persona responsable del departament del salut en el qual es troba la residència perquè dispose els recursos materials i humans que siguen necessaris per a prestar l'assistència sanitària immediata "sense perjuí de la resta de competències que corresponen a la Conselleria de Polítiques Inclusives, a la qual correspon a gestió d'aquests centres".

Barceló ha destacat que, a més, la inspecció de totes les residències de majors no intervingudes suposa "avançar-se per a tindre un major control en el cas que es produïra algun incident" i així mateix s'assegura que compleixen també amb les normes i protocols de regs laborals.

Per la seua banda, respecte a la comunicació establida en les residències, la Conselleria dona trasllat de la situació dels residents i treballadors al metge de la residència, que forma part de la plantilla del propi centre, i a l'equip directiu tant dels casos positius, negatius i sospitosos, de la pròpia residència, així com de les mesures i recomanacions que han d'adoptar.

A partir d'ací, ha aclarit que correspon a la direcció del centre la comunicació amb les famílies de la situació dels residents que poden estar aïllats o en qualsevol altra circumstància pels canals que estimen oportuns.

EL CENTRE DOCTOR ESQUERDO REP ELS 50 PRIMERS PACIENTS

D'altra banda, el nou Centre Doctor Esquerdo d'Alacant ha començat a rebre aquest dijous als 50 primers pacients de psiquiatria derivats d'hospitals de la província amb la finalitat d'alliberar llits que es destinaran a persones afectades pel coronavirus.

La Diputació d'Alacant va posar a la disposició de la Conselleria de Sanitat aquestes instal·lacions, fa una mica més d'una setmana, amb la finalitat d'ajudar a pal·liar aquesta pandèmia. L'edifici, situat a Sant Joan d'Alacant, disposa de 56 llits distribuïts en 26 habitacions dobles i dos individuals, segons han recordat fonts de la institució provincial en un comunicat.

Aquest Centre de Rehabilitació Psicosocial del Doctor Esquerdo té dos plantes, ocupa una superfície de 8.000 metres quadrats i està completament equipat per a oferir als pacients la millor de les atencions.

El president de la Diputació d'Alacant, Carlos Mazón, ha assenyalat en un comunicat sobre aquest tema que "encara que en aquests moments la institució provincial seguix assumint competències impròpies en matèria soci assistencial que hauria de dur a terme la Generalitat, tenim unes instal·lacions de salut mental del nou Centre Doctor Esquerdo que hem de posar-les a l'objectiu comú de la Comunitat Valenciana".