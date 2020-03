¿Puedo pedir ahora una excedencia en el trabajo?

El estado de alarma decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo y que se prolongará 15 días más tras lo acordado este miércoles en el Congreso de los Diputados ha llevado al ejecutivo a adoptar medidas drásticas para frenar la propagación del coronavirus.

La emergencia sanitaria también ha derivado en la economía y muchas empresas se han visto obligadas a cerrar o a tomar medidas con sus empleados y empleadas como la aplicación de expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).

En estos momentos surgen muchas dudas sobre los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras ante esta situación, qué pueden y qué no pueden hacer.

Requisitos de la excedencia según el Estatuto de los Trabajadores

Respecto a la consulta sobre si se puede solicitar una excedencia en la empresa, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) hace referencia a lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores en cuanto a los derechos de los trabajadores y las excedencias.

El punto 2 del citado artículo señala que "el trabajador con al menos una antigüedad en la empresa de un año tiene derecho a que se le reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria por un plazo no menor a cuatro meses y no mayor a cinco años. Este derecho solo podrá ser ejercitado otra

vez por el mismo trabajador si han transcurrido cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria".

En este sentido, si un empleado/a quiere solicitar excedencia para afrontar el cuidado de menores podrá hacerlo, en este caso, derivado por el cierre de los colegios.

Excedencia para cuidado de menores o familiares

En aplicación a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 46 del estatuto, "los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos de guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa".

También podrán solicitar un periodo de excedencia, de duración no superior a dos años, "para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad retribuida".