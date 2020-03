Polémica por el confinamiento total de Igualada: los vecinos extreman las precauciones pero viven con miedo 

Cataluña está siendo una de las comunidades más afectadas por la crisis sanitaria. Ante el continuo diálogo, sin acuerdo, del Gobierno de España y el Govern de la Generalitat ante un confinamiento más extremo, la población y los comerciantes que tienen que abrir sus negocios siguen en el día a día con incertidumbre, miedo y extremando las precauciones. El municipio de Igualada es uno de los más afectados y que sigue contando con un plan de aislamiento: controles para salir y entrar de la localidad y tan sólo se puede hacerlo con causa justificada.

Hace diez días 20minutoshablaba con propietarios de negocios y vecinos para conocer cómo se vive la situación desde dentro. Hoy están un poco más tranquilos, dicen. Los vecinos están más concienciados y con más paciencia ante el confinamiento y la gestión del día a día. Cada vez se ve menos gente por la calle. Los supermercados, por su parte, estabilizan un poco más su situación.

Todo lo resume la frase de Patricia, una vecina del municipio: "Estoy segura de que todo volverá a ser como antes pero el precio que vamos a pagar va a ser caro".

La población, más concienciada pero con mucho miedo

Patricia expresa que los datos siguen siendo desoladores, a pesar de tener que quedarse en casa. "Después de 10 días seguimos igual o peor. La situación en Igualada no es fácil y cada vez tenemos noticias de COVID-19 positivos más cercanos”. Aún así valora positivamente la gestión por parte de los vecinos: “Considero que la población local lo estamos haciendo bien, en las calles solamente hay gente que pasea el perro o que se desplaza para ir a comprar o trabajar”.

Cree que, quizá, la propuesta de la Generalitat de un confinamiento más estricto podría ayudar a solucionar mejor las dificultades. "Tal y como comenté hace unos días, sigue habiendo empresas que no son de primera necesidad trabajando. Desde el Ayuntamiento y la Generalitat se está tratando de implantar la fase 2 del confinamiento a lo que el gobierno de España se niega. Ahora mismo podría ser la única solución. La situación aquí no es para seguir yendo a trabajar a empresas que no garantizan primeras necesidades”.

Patricia trabaja desde casa, lo que le ayuda a sobrellevar un poco la situación: “Personalmente, teletrabajando se van pasando los días, pero lo que más me preocupa es la incertidumbre de cuánto durará todo o como vamos a volver a nuestra vida normal…”. Y concluye: “Estoy segura de que todo volverá a ser como antes pero el precio que vamos a pagar va a ser caro”.

Laura, también vecina del municipio, coincide con ella: "Estar en casa es duro y más cuando tu empresa hace un ERTE y las horas pasan más lentas. De todos modos, es una oportunidad para fijarte nuevos retos. Saldremos mejor y más renovados de esta”. Al final, el optimismo, es nuestro mejor aliado ante esta crisis.

Los supermercados, ahora sin problemas de stock



Pedro Fernández, del Carrefour Market, comenta que no hay grandes problemas de stock. Eso sí, se nota que los planes de película y sofá aumentan poniendo algo de color a estos días en casa: "De abastecimiento vamos muy bien... Nos faltan algunas familias como pueden ser la lejía y las palomitas, ¡se nota que la gente al estar en casa compra más!".

Albert Parra, de la superficie Supermas, sin embargo, destaca que aunque no hay problemas de aprovisionamiento de productos, la cantidad de compra es tal que en cuanto se repone ya se termina: "En cuanto a abastecimiento no hay problema, pero tal como llega, se acaba. No damos abasto a llenar la tienda, la verdad".

Las situación del abastecimiento en farmacias

En las farmacias consultadas es palpable el contraste en cuanto al almacén. José Godó, de la Farmacia de la Creu, apunta que tienen dificultades para hacerse con las medicinas. “Hay desabastecimiento general. Todo lo que sea de protección no se encuentra en parte alguna. Los medicamentos tardan en llegar, pero no por los controles ni por culpa del transporte. Este virus está en todas partes y la mayoría de los principios activos se fabrican en Pakistán y en India. Allí, obviamente, también tienen que atender ahora a esta situación”.

Sin embargo, Josep Esteve, de la Farmacia Esteve comenta que: “En principio no hay problemas de desabastecimiento. Acude a comprar un representante de cada familia. Tenemos, por desgracia, trabajo generalizado". Y comenta que ahora el trabajo se ha simplificado un poco porque "ahora con la tarjeta sanitaria podemos bajar la receta y podemos agilizar el trámite. Hay una autorización abierta que nos lo permite". Se trata de una medida que ha sido aplicada en diversas Comunidades Autónomas.

Los vecinos y los trabajadores toman precauciones

Pedro Fernández, del Carrefour Market, añade: “Ahora la gente se queda más en casa. Desde los primeros días, que eso era el 'boom', ahora está más tranquila la cosa, la gente entra paulatinamente. También tenemos el tema restricciones. Esta tienda es grande y no pueden entrar más de 50 personas”.

Y los que entran lo hacen con mascarilla y guantes y respetando las medidas de precaución de distanciamiento social. “Lo importante es mantener la distancia con la gente. Todos tenemos las mamparas de metacrilato. Nosotros trabajamos nerviosos, claro. Tenemos que estar siempre al pie del cañón, aunque se decrete un confinamiento total”, explican desde la farmacia Esteve.

Así lo vive también Laura, vecina de la localidad, que detalla que: "Creo que la gente es más consciente de la gravedad y salen menos a la calle y van más protegidos que antes". También lo comenta Juan Carlos Garrido, del supermercado Consum: "Hace diez días era un caos, estaba casi todo vacío y ahora dentro del caos todo está un poco más tranquilo. La gente está muy concienciada".

Y también Jaume Aracil, de la panadería Jaume i Vicenç: “Está claro que la gente viene con precaución. Aquí la gente está muy mentalizada, creo yo, y el confinamiento se está cumpliendo. Yo estoy trabajando en el obrador pero es lo que se comenta”.

En los negocios abiertos siguen al pie del cañón

Desde el supermercado Carrefour Market comentan que: “Nosotros estamos con miedo porque cada vez hay más muertos. La verdad es que no sé cómo vamos a parar esto. Nosotros estamos todo el día aquí metidos, también en caja y tienes contacto con la gente, claro. La empresa nos ha protegido. Tenemos mampara y llevamos guantes y mascarilla, pero bueno... Tenemos que seguir trabajando para que la gente tenga para comer”.

Jaume Aracil, de la panadería Jaume i Vicenç explica: “Está complicado. Pero bueno, te vas acostumbrando. Cada día es una historia diferente. Yo noto una regularidad en cuanto a clientes. Las ventas son muy bajas, eso por descontado. Tengo clientes fijos, son de toda la vida, y ahora son unas cajas bastante parecidas cada día".

La falta de demanda implica también tomar medidas para los propietarios de negocios, como en el caso de la panadería Jaume i Vicenç, desde la que han solicitado un ERTE. “Tengo problema de personal porque tiene que venir de fuera, eso sí. Pero tampoco podemos elaborar las mismas cantidades que antes. Hemos hecho un ERTO y a ver si nos lo conceden. A ver si se va solucionando la situación".

En la Farmacia de la Creu nos explican que trabajan "con mucha angustia", pero que no puede ser de otra manera. "A la farmacia van todos los vecinos porque tienen miedo a quedarse sin medicamentos, claro. Gente con diabetes, con problemas de tensión...", afirman.

En los ánimos de los clientes también se nota la tensión. "La gente está asustada", dice Albert Parra. Así lo perciben también desde la Farmacia Esteve: “La gente está emocionalmente afectada y así seguirá. Son muchos días. Ahora estamos esperando que llegue material al Hospital y los test. Aquí hay mucha afectación y si quieres hacer el test no sabes a dónde ir. Está todo colapsado, están desbordados”

Pero la solidaridad, como estamos viendo, sí que traspasa límites en tiempos de coronavirus: “Otra novedad importante es que hay una empresa que se llama Elements que está fabricando mascarillas y las distribuyen gratis a través de farmacias. Como es de los pocos puntos donde puede acudir la gente, se pueden repartir desde aquí”, nos explica Josep Esteve.