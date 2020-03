Coronavirus.- Adelante propone habilitar el aparcamiento del Parlamento para trabajadores del Virgen Macarena

De esta forma, la formación política ha considerado en un comunicado que "se facilitaría un tanto su importante labor y su día a día en estos momentos en los que cualquier ayuda para aligerar es poca". Además, ha precisado que "en estos momentos en los que no se puede viajar en grupo en los coches compartidos, esta es una necesidad importante para el personal del hospital que, en muchos casos, comparte vehículos con compañeros".

Dicha propuesta, a juicio de Adelante Andalucía, "sería completamente viable, puesto que para este fin, no sería necesario entrar al propio edificio del Parlamento y la barrera de seguridad cuenta con un lector de matrículas digital, lo que evitaría riesgos para el personal de seguridad del propio Parlamento, que no tendría que adoptar más medidas de seguridad que las ya existentes, al no necesitarse contacto".

En la actualidad, el aparcamiento disponible en el Hospital Macarena es "completamente insuficiente para los trabajadores, que tienen que perder tiempo en buscar aparcamiento, en unos momentos en los que el tiempo es más valioso que nunca, al igual que las energías de todos los profesionales que desempeñan su labor en dicho hospital", ha reivindicado Adelante.

Para el Virgen del Rocío, desde el Adelante han pedido "acceso libre para trabajadores en el parking de pago".