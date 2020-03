Coronavirus.- Professionals sanitaris i residències de majors tindran prioritat en els test ràpids

Així ho ha confirmat aquest dijous la consellera de Sanitat, Ana Barceló, en roda de premsa per a explicar l'evolució de la pandèmia, en la qual ha avançat que aquest cap de setmana arribarà a la Comunitat Valenciana el segon carregament amb material.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que en la reunió d'aquest dimecres amb el Ministeri no es va abordar el repartiment d'aquests test ràpids perquè va ser una sessió monogràfica per a consensuar entre totes les comunitats els criteris de repartiment dels 300 milions amb els quals el Govern finançarà a les autonomies.

Per açò, ha insistit a reclamar al Ministeri que diga "quan i quants" test ràpids arribaran a la Comunitat Valenciana. Al principi, la prioritat de la seua aplicació seran professionals amb símptomes i residències de majors on ja hi ha hagut casos, encara que "quan arriben més, anirem ampliant eixe univers", ha assegurat.

Barceló ha aclarit que l'Hospital Clínic de València encara no realitza aquests test ràpids sinó que es tracta de proves que s'apliquen al personal de l'Hospital de la Malvarrosa, que ja no ha d'anar a urgències.

SEGON CARREGAMENT

D'altra banda, ha confirmat que eixe cap de setmana arribarà el segon carregament de material de protecció davant del coronavirus procedent de la Xina. Sobre aquest tema, ha assenyalat, preguntada per si amb aquesta segona remesa es garanteix la protecció de tots els professionals, que la Conselleria està "constantment sol·licitant més material perquè no sabem quant se'n va a allargar aquesta situació".

"Ara estem repartint tot el material del primer carregament perquè no els falte, però si faltara, seguirem exigint, com estem fent al Ministeri, que ens la envie dins d'eixa gran operació que ha promès juntament amb la UE", ha apuntat.

Sobre aquest tema, ha assenyalat que si els professionals detecten problemes de subministrament el que han de fer és comunicar-ho a Conselleria, que tractarà d'"arreglar aquesta situació". No obstant açò, ha apuntat que el desproveïment és "un problema global que afecta tota la UE".

De fet, ha comentat que la compra centralitzada que va engegar Europa el passat 4 de febrer encara no es rebut per diversos problemes, com que la Xina deixara de fabricar i després el tancament de fronteres, i "nosaltres portem molt de temps" negociant el primer carregament, ha precisat.

"Són moltes circumstàncies, lamente no haver pogut satisfer totes les necessitats del personal", ha assenyalat Barceló, que ha recalcat que es tracta d'una situació i un procés "complicat, difícil, complex, trist i dolorós".

Per açò, ha donat les gràcies a totes les empreses que han cedit material de tot tipus. Així mateix, ha recordat que hi ha un correu electrònic per a fer aquestes donacions i que quede constància administrativa.

Finalment, davant la petició de solidaritat amb Madrid, ha recalcat que els valencians "sempre han practicat" la solidaritat, però que la Comunitat Valenciana "encara ha de disposar de tots els recursos perquè la corba encara puja". No obstant açò, ha recalcat que la Comunitat, amb Madrid i la resta d'autonomies, "sempre està oberta en la mesura de les nostres possibilitats, a ajudar-los a obrir canals de comunicació".