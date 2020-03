Coronavirus.-Fiscalia de València adverteix de situacions "dramàtiques" en residències:sense mitjans i empleats al límit

Així ho ha manifestat en declaracions a Europa Press la coordinadora de la secció de Civil de València, Ana Lanuza, en relació amb la situació que travessen les residències en la província de València i l'elevat nombre d'ancians contagiats i morts.

Des d'aquesta secció de la Fiscalia, que no observa cap tipus de responsabilitat en la forma d'actuar de les residències, s'han posat en contacte amb la majoria de centres de la província, tant públics com privats, per a conéixer de primera mà com estan afrontant la crisi del coronavirus, saber les seues necessitats i oferir-los ajuda.

Així, en primer lloc, se'ls va remetre un ofici per a preguntar-los per la seua situació i seguidament s'ha anat cridant una a una per a conéixer el seu estat. En aquestes comunicacions, segons ha indicat Lanuza a Europa Press, des de les residències estan traslladant una manca de recursos "extrema" i, com a exemple, ha manifestat que en ocasions els empleats s'encarreguen d'elaborar les seues pròpies mascaretes perquè disposen d'algunes que tenen més de 10 anys.

"Ens estem trobant amb situacions realment dramàtiques, en les quals els professionals de les residències estan desbordats i no saben ja com actuar. No disposen de mitjans ni tampoc de test ràpids per a detectar possible coronavirus en treballadors i aïllar-los dels ancians", ha comentat.

Així, ha ressaltat l'actuació "heroica" d'aquests professionals, que ara mateix tenen encarregada aquesta "gran responsabilitat" de cuidar als majors, un col·lectiu vulnerable enmig d'aquesta crisi sanitària.

Aquests treballadors, ha insistit, "estan fent molt amb molt poc i, damunt, se'ls està qüestionant la seua actuació en molts llocs", ha lamentat, per a postil·lar que "pot haver-hi algun supòsit mal fet, però no és ni molt menys la tònica general. Més prompte al contrari", ha puntualitzat.

La fiscal ha explicat que els empleats de residències estan "molt espantats" i "preocupats" perquè "quan entra el virus en un centre, el desenllaç és letal. Es tracta de gent gran i els treballadors tenen una por del que no sé si és realment conscient la societat", ha dit.

Així, ara mateix, ha incidit, l'"obligació" del ministeri públic és vetlar per aquesta gent tan vulnerable, amb l'objectiu que no es trobe "desemparada" i també pels treballadors dels centres, perquè no siguen "qüestionats".

Des del ministeri públic estan recaptant totes les dades, manques i deficiències, i per part de les residències també se'ls estan traslladant a la Conselleria de Sanitat, amb l'objecte d'aconseguir més recursos. També han agraït la tasca de l'Exèrcit quant a la desinfecció dels locals, "una cosa que també ajuda", ha sentenciat.