Visites virtuals i llibres en línia: museus i biblioteques de València continuen oberts en la xarxa

El tancament dels museus i biblioteques amb motiu de l'estat d'alarma que ha confinat a la població a les seues cases per a frenar l'expansió del coronavirus no suposa necessàriament la impossibilitat d'accedir als seus fons.

Les noves tecnologies, i més concretament internet, permeten no sols consultar els seus catàlegs i publicacions, sinó també fer recorreguts virtuals per les seues sales i espais. A més, posen a la disposició del públic nous recursos educatius habilitats per aquests centres.

Aquests són només alguns exemples de centres culturals situats a la ciutat de València, que abasten des de centres de divulgació científica i cultural a museus històrics i biblioteques.

Ciutat de les Arts i les Ciències

El recinte científic i cultural més visitat de València disposa de dues eines per a explorar l'exterior i interior dels seus edificis. Entre ells es troben el Museu de les Ciències, l’Hemisfèric o l’Umbracle.

A més, l’Oceanogràfic ofereix un visor aeri des del qual contemplar els seus diferents espais per a endinsar-se en ells.

Museu de Belles Arts de València

Amb més de 2.500 obres, la segona major pinacoteca d'Espanya després del Museu del Prado també posa a l'abast dels ciutadans una visita virtual. Gràcies a ella, l'internauta pot endinsar-se des de la distància en les seues diferents sales, que alberguen des de peces arqueològiques, dibuixos i gravats fins a taules gòtiques.

El museu, situat en l'antic Col·legi Seminari de Sant Pius V, també mostra escultures i obres de mestres valencians, entre els quals es troben Juan de Juanes o José de Ribera, i d'altres artistes de renom com Velázquez (amb el seu conegut autoretrat), Goya, Rembrandt, el Bosco, el Greco i Sorolla.

Institut Valencià d'Art Modern (IVAM)

L'IVAM, a més dels seus continguts digitals, proposa un curs online i gratuït d'introducció a l'art modern i contemporani a través del seu canal de YouTube com a part de la seua campanya #IVAMdesdecasa.

‘IVAM parla d'art’ és el títol d'aquesta sèrie de conferències de caràcter divulgatiu que recorre aspectes conceptuals i les tendències de l'art des de l'inici del segle XX fins a l'actualitat.

Les xarrades són impartides pels propis conservadors del museu que visibilitzen, d'aquesta manera, algunes de les investigacions de la pròpia institució. Les conferències aborden, entre altres temàtiques, la transgressió de les dones en les avantguardes artístiques, debaten tendències com l'art pop i analitzen les claus de l'art del segle XX.

Centre del Carme

El Centre del Carme Cultura Contemporània ha posat en marxa el programa #CCCCenCasa on es podrà gaudir diàriament de diferents accions a través de la seua pàgina web i xarxes socials, un projecte específicament dissenyat per a traslladar l'agitació cultural a la comunitat online.

El centre cultural està impulsant aquests dies visites virtuals a les seues exposicions, comentant les obres d'art i activant la seua comunitat virtual amb jocs i enquestes, així com recordant a la seua audiència que en la pàgina web del Consorci de Museus es poden descarregar els catàlegs de les mostres de manera gratuïta.

Així, dins del seu programa a distància, a partir d'aquesta setmana se sumaran noves propostes amb la col·laboració de nombrosos agents culturals des de diferents àmbits, entre les quals destaquen un cicle de cinema online, propostes sonores, concerts, xarrades i visites als estudis dels artistes, a més d'un projecte de mediació i educació.

Museu Nacional de Ceràmica González Martí

El centre museístic de titularitat estatal amb seu en el Palau del Marqués de Dos Aigües de València posa a la disposició de la ciutadania dues eines a distància. D'una banda, un recorregut virtual per les seues instal·lacions mitjançant un vídeo, que permet contemplar tant l'exterior del palau com les seues impressionants estades i el contingut d'algunes exposicions.

D'altra banda, també obri al públic un apartat amb recursos educatius que inclou una cronologia del Museu Nacional de Ceràmica González Martí, fitxes didàctiques i altres materials.

Museu de Prehistòria de València

Aquest centre, dependent de la Diputació de València, manté obert el seu catàleg en format digital, la qual cosa permet visualitzar les peces de les seues col·leccions en tres grups: destacades, per conjunts i per períodes.

D'aquesta manera, el visitant virtual pot aprendre com eren els utensilis, monedes, tifells, pitxers i altres articles quotidians des del Mesolític fins a l'actualitat.

Museu d'Història de València

El Museu de Història de València manté actius en el seu web dos recursos interessants per a acostar-se a les diferents èpoques que ha viscut la ciutat. Un és Història Viva, un recorregut històric a través d'escenes dramatitzades que recreen moments quotidians del passat. En elles, apareixen personatges que dialoguen sobre qüestions a priori trivials, però que amaguen moltes claus del passat de València.

El segon recurs és una exposició dels seus fons mitjançant una variada col·lecció de peces de totes les èpoques, des de la fundació de la ciutat fins als nostres dies. Inclou no sols obres d'art, sinó també objectes de la vida quotidiana dels habitants de la ciutat.

Biblioteca Valenciana

La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu manté el contacte amb els seus usuaris a través del seu web i mitjançant les xarxes socials. També té actiu el sistema de consulta virtual a través del programa cooperatiu Les biblioteques responen.

El centre ofereix una sèrie de serveis que els ciutadans poden consultar sense eixir de casa. Prop de 9.000 obres des de mapes, cartells, manuscrits, monografies i llibres es poden descarregar de manera gratuïta. S'inclou una àmplia temàtica i varietat de documents. I, entre els autors, figuren alguns com Vicente Blasco Ibáñez, però també clàssics com Ausiàs March, Joan Lluís Vives, Isabel de Villena, Sant Vicent Ferrer o autors del segle XIX com Teodor Llorente.

En la web està disponible el catàleg de la Biblioteca, que recull tota la documentació que existeix amb referències i dades tècniques. Ací només es poden consultar les obres de domini públic i es manté el servei de reprografia en línia.

El centre ofereix també una visita virtual pel monestir de San Miguel dels Reis, edifici renaixentista declarat bé d'interés cultural en el qual reposen les restes mortals dels ducs de Calàbria, Fernando d'Aragó i Germana de Foix. A més, permet visualitzar recitals de teatre i poesia.

Plataforma gratuïta eBiblio

La Generalitat ha ampliat el nombre de títols que es poden descarregar en la plataforma gratuïta eBiblio perquè la ciutadania puga llegir sense eixir de casa, i també el nombre de llicències dels títols més demandats, perquè el temps d'espera siga menor. S'han incorporat 350 nous títols a l'oferta de lectura digital, que, en aquests moments, està composta per 2.738 llibres electrònics, 235 audiollibres, 34 vídeos i 26 revistes.

eBiblio és un servei gratuït de préstec de llibres electrònics en línia oferit a través de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, amb el carnet de la qual es pot utilitzar. És accessible 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i 365 dies a l'any a través d'Internet i permet la lectura tant en línia com a través de descàrrega.

La plataforma tecnològica permet accedir al catàleg i prendre en préstec les principals novetats editorials en format digital per a poder-les llegir en diferents dispositius: tauletes, telèfons intel·ligents, ordinadors personals o lectors de llibres electrònics.