Cinco 'smartwatches' para que el cambio de hora no te pille desprevenido

Aunque dos veces al año nos enfrentamos a este momento, hay quienes aún no tienen muy claro si con el horario de verano los relojes se adelantan o retrasan una hora. Para aquellos que os habéis sentidos identificados, os recordamos que el próximo domingo, 29 de marzo, a las 2.00 de la madrugada serán las 3.00. Claro que, ¿a quién no le ha pasado aquello de, al levantarse, no tener muy claro si los dispositivos digitales se han actualizado solos?

Lo normal es que la mayoría de los gadgets electrónicos que tenemos en casa se actualicen solos, mostrándonos a la mañana siguiente la hora ya cambiada. No obstante, siempre podemos invertir en un buen reloj de muñeca inteligente que, además de facilitarnos la entrada al horario de verano, nos ayude a organizar nuestro día a día. Y, en Amazon, hemos dado con cinco ofertas que, al menos, se merecen un vistazo: están a buenos precios y ofrecen prestaciones que harán las delicias de los más techies.

Uno de los más vendido... ¡hoy al 40%!

Este Yamay, que con casi 1.500 opiniones ostenta más de cuatro estrellas doradas, destaca por tener una pantalla de 1,3 pulgadas, por su multifuncionalidad (hace las de pulsera de actividad si el usuario lo desea) y por ser compatible con sistemas Android e iOs. Además, si lo compras hoy, te ahorras casi 24 euros, pues durante las próximas horas está sujeto a una de las ofertas flash de Amazon.

El reloj de Yamay. Amazon

Amazon’s Choice y a mitad de precio

Si aún no estás muy familiarizado con las etiquetas del gigante de las compras online, te contamos que la Amazon's Choice se pone a aquellos productos con opiniones positivas, a buen precio y listos para enviar. Poco más cabe decir de este Willful que, además de tener todas las prestaciones de un smartwatch, tiene una gran pantalla de 1,5 pulgadas.

Reloj de Willful. Amazon

Para los que solo se conforman con el mejor

Hay quienes en materia de smartwatch prefieren no jugársela; y esta oferta es para ellos. Amazon ha rebajado un Huawei un 25%, por lo que te ahorras 60 euros en la compra y tienes a tu disposición un completísimo reloj inteligente que hará las delicias de los más techies.

Reloj de Huawei. Amazon

Una apuesta económica, pero muy estética

Lucir un reloj estiloso no tiene porqué dejarte el bolsillo temblando. Este modelo de Byttron tiene un precio de 33,99 euros y varias prestaciones más que llamativas, entre ellas, puede medir tus pasos, la distancia recorrida y las calorías quemadas. Es capaz de controlar una cámara y música de forma remota, tiene batería de larga duración y 9 modos deportivos. Así que puedes tener un reloj casi profesional por poca inversión.

Reloj de Byttron. Amazon

Y para los más pequeños

Igual que para los mayores, el cambio de hora es una situación algo desconcertante para los más pequeños, así que también necesitan un reloj que les ayude a sobrellevarlo. Este modelo de Naixues es muy completo, ya que incluye la posibilidad de hacer llamadas (si se inserta una tarjeta SIM), tiene función de localización, permite guardar números de auxilio, dispone de control remoto, linterna y hasta juegos. Eso sí, aunque es impermeable, no es apto para nadar o ducharse. Ahora, solo hoy (y en unidades limitadas), tiene un 15% de descuento.

Reloj para niños de Naixues. Amazon

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.