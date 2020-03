Coronavirus.- El Ayuntamiento de Dos Hermanas estima "pocos estragos" del virus en el municipio

En un comunicado, el Gobierno socialista del Ayuntamiento nazareno ha recordado que no dispone del número de contagios de coronavirus Covid-19 confirmados en la ciudad "porque la Junta de Andalucía no suministra estadísticas por municipios", toda vez que el Ejecutivo autonómico de PP y Cs está defendiendo que siguiendo las directrices del Estado, ha optado por no facilitar datos de contagios confirmados por municipio, al objeto de no "estigmatizar" a nadie.

No obstante, el Ayuntamiento ha expuesto que "hasta la fecha, los datos" con los que cuenta "apuntan a que el Covid-19 ha hecho pocos estragos" en Dos Hermanas. En ese sentido, fuentes municipales han precisado a Europa Press que los últimos "datos oficiales" reflejaban sólo a dos personas afectadas en dicha localidad, pero que estarían en sus domicilios y ya "asintomáticas".

Y mientras a fecha del pasado domingo la Policía Local y la Policía Nacional contabilizaban más de 150 denuncias formuladas en la localidad por incumplimientos de las restricciones implícitas en el estado de alarma implantado por el Gobierno central para combatir la propagación del coronavirus Covid-19, según detallaba a Europa Press Antonio Morán, concejal de Movilidad y Prevención, el Ayuntamiento defiende que "sólo algunas personas han faltado a las normas y medidas ordenadas desde el Gobierno de la Nación y están siendo denunciadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

En cualquier caso, el Ayuntamiento nazareno realiza un "llamamiento a la unidad", a seguir las instrucciones de las autoridades y a "permanecer en las viviendas" cumpliendo el confinamiento derivado del estado de alarma decretado para frenar la propagación del coronavirus.