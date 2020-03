Coronavirus.- Soler reclama al Govern liquiditat i l'avançament de tots els pagaments previstos

Així ho ha exposat en la reunió telemàtica que s'ha celebrat aquest dimecres entre la representant del Govern i els consellers d'Hisenda de totes les CA, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El Ministeri d'Hisenda ja ha pagat la primera part (111,61 milions d'euros) dels 223 milions que li corresponen a la Comunitat Valenciana per les bestretes del Sistema de Finançament Autonòmic del 2020, amb un segon termini que es farà efectiu el 17 d'abril.

"La mesura, no obstant açò, no resol el problema de liquiditat de la Comunitat Valenciana, que repercuteix directament en la capacitat de reacció del Consell", ha assegurat Vicent Soler.

Segons el conseller, la ministra Montero ha manifestat en la reunió que entén que puga haver-hi crèdits ampliables en Sanitat i ha plantejat el monitoratge setmanal de la tresoreria a partir de l'evidència de l'asimetria de finançament entre les CA.

Durant la trobada, s'ha reclamat també que aquest dijous es pressione al Consell Europeu per a concretar la suspensió del programa d'estabilitat i garantir el període mitjà de pagament en favor dels proveïdors de les Administracions Públiques.

Soler ha insistit en la necessitat de liquiditat "per a fer front a les compres extraordinàries en productes sanitaris i, en general, per a pagar el deute comercial de la Generalitat".

En aquest sentit, ha assenyalat que "és fonamental poder disposar dels recursos necessaris per a poder pagar a les empreses proveïdores, i particularment a pimes, microempreses i autònoms, que són la part més vulnerable del teixit productiu, on en molts casos la injecció immediata de recursos és capital per a poder subsistir".

AUGMENTAR LA CAPACITAT D'ENDEUTAMENT

Així mateix, el conseller ha reclamat al Govern un "augment de la capacitat d'endeutament de la Generalitat més enllà del generable pel dèficit estructural per a poder disposar de fons addicionals amb els quals impulsar mesures de rellançament de l'economia i de reforç dels servicis públics fonamentals i també que l'increment de la despesa sociosanitària vinculada al coronavirus no compute en el sostre de despesa".

L'aportació de liquiditat a la Comunitat Valenciana, que Vicent Soler ha demanat que siga efectiva entre març i abril, ha de contemplar: el 75% de l'extra FLA, que incloga almenys la part corresponent en l'infrafinançament (1.400 milions) i la derivada de l'impacte pel canvi de sistema d'informació de l'IVA (226 milions).

També el FLA ordinari, incloent la desviació de l'objectiu de dèficit autoritzat per al 2020 i l'avançament del pagament de la previsió de liquidació del 2018 que, en condicions normals, s'alliberen al juliol. Així mateix, Soler reclama la disponibilitat dels fons europeus procedents de la Iniciativa d'Inversions en Resposta del Coronavirus (CRII), proposta per la Comissió Europea el 13 de març.