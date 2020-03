Mar Torres pide perdón por saltarse la cuarentena y aclara el "borderline" de Victoria Federica

Menuda semana de confinamiento más horrorosa para Mar Torres. Bueno, de casi confinamiento. Primero fue acusada de copiar contenido de otra influencer, Anita Matamoros, en un tutorial de maquillaje. Y, por supuesto, estalló y salió diciendo que todos aquellos que criticaban solo recibirían de ella "un besito". Ironía fina.

"Yo no he copiado nada a nadie, no me interesa, soy natural, soy como soy", afirmó entonces. Pero el ser como se es también es a veces pedir perdón, como le ha ocurrido con la segunda polémica, que ha traído cola y hasta volver a poner una palabra de moda al hacerse viral.

En plena crisis por el coronavirus, con todas las familias españolas aisladas en sus casas no solo por su salud sino por la del resto, la heredera del imperio Fuertes (que contiene, entre otras, la reconocida marca de embutidos El Pozo y, para hacerse una idea, su abuelo Tomás fue el número 26 en la lista Forbes de 2016 y su patrimonio se estima en 1.200 millones de euros) se saltó la cuarentena.

Y, claro, hasta donde se supo ni siquiera fue por una razón de peso o de las que están permitidas (ir al supermercado, a un centro sanitario o a pasear a las mascotas), sino para visitar a una amiga dado que era su cumpleaños. ¿Qué consecuencias tuvo? Obviamente, una nueva oleada de críticas por la inconsciencia de sus acciones.

La influencer (tiene cerca de 36.000 seguidores) ha utilizado precisamente Instagram para responder a la polémica. "Estoy recibiendo insultos y no me está gustando nada", recalcaba al comienzo de su directo sobre perder las formas en este contexto.

"Quiero aclarar que si alguien se sintió ofendido pido disculpas. Sé que fue una imprudencia por mi parte pero quería recalcar que todo fue al principio de este caos", hacía hincapié la novia de Froilán en que esto sucedió ya hace algunos días.

Explicaba, además, que ella sí que había salido para ir al médico y que fue al volver cuando decidió acercarse a casa de su amiga a darle una sorpresa, aunque en caso de contagio el resultado sería el mismo, hubiese o no acudido a los doctores.

Por último, quiso aclarar toda la polémica con Victoria Federica y por qué esta, en el directo, se refirió a ella con el término "borderline", una forma un tanto arcaica de decirle a una persona que es una borde, una saboría.

"También quería decir que nadie me llamó 'borderline'. Se estaban saludando dos personas entre ellos y se dijeron 'borderline'. Quiero dejar claro que nadie me lo llamó", apaciguó Torres, quien hace un par de días publicaba una imagen de su coleta cortada y subía una imagen con la leyenda "Tiempo de cambios".