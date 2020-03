Coronavirus.- Masymas donarà una prima de 200 euros per la sobrecàrrega de treball

Amb 125 establiments repartits per la Comunitat Valenciana i Regió de Múrcia, Masymas compta en aquest moment amb una plantilla que supera els 2.500 treballadors.

Encara que la cara més visible de l'esforç recau en les botigues, s'estén a tots els departaments de l'empresa (oficines, personal, logística, transport o aprovisionament), tant per a garantir el proveïment com per a implementar mesures addicionals de seguretat per a clients i empleats.

Per açò, en el comunicat intern, el director general de la cadena, José Juan Fornés, agraeix personalment "l'enorme treball de tota la plantilla més enllà de la seua obligació professional", subratllant "el sentit de la responsabilitat social que han demostrat en un moment en què els clients i la societat en general ens necessitaven especialment".

L'afluència massiva de clients en els supermercats es va iniciar dies abans de l'establiment de l'estat d'alarma per part del Govern, amb situacions d'aglomeració i compres compulsives de determinats productes.

"Des del primer moment", l'empresa va reaccionar garantint el proveïment, fent una crida a la tranquil·litat i instant la responsabilitat social per a no fer apilament de productes.

Paral·lelament, Masymas va adoptar mesures addicionals en els establiments per a un millor control de la situació i una major prevenció del contagi tant per a clients com a empleats: reducció de l'horari d'obertura, control del ritme d'entrada i de l'aforament, reforç de la neteja o instal·lació de mampares en les caixes.