Març comença amb temperatures 3,2º per damunt de la mitjana a la Comunitat Valenciana i acaba amb dies molt freds

Així, la temperatura mitjana estimada en la mitjana de la Comunitat Valenciana durant la primera quinzena va ser 3,2 graus per damunt del normal, mentre que els últims deu dies van ser molt freds amb 2,1 graus per sota.

A més, la nit més càlida del mes va ser la del dia 1 quan al març les nits més càlides se solen registrar al final del mes, no a l'inici.

Per la seua banda, les mínimes no han sigut molt fredes, han estat tot el mes per damunt dels valors normals, fins i tot els 10 últims dies, a causa de la nuvolositat.

Per contra, en les màximes diürnes si que hi ha hagut una gran diferència entre la primera quinzena de març, extremadament càlida, i els 10 últims dies, extremadament freds. Així, si durant els primers 15 dies el mercuri va estar en valors 3,7 graus per damunt del normal en els últims 10 dies les temperatures van ser 4,9 graus inferiors.