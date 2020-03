Dos comensales de 'First dates' se toman a risa el poco acierto del programa al emparejarles

Son muchas las ocasiones en las que el equipo de First dates no acierta al emparejar a dos personas que acuden al programa de Cuatro en busca del amor. Pero este miércoles, Sarah y Gonzalo, lejos de sentarles mal, se lo tomaron a broma.

Lidia Torrent fue la encargada de recibir al estudiante de Diseño y desarrollo de videojuegos: "Me considero una persona muy sociable, que me gusta sorprender, tirarme a la piscina y jugármela un poco", afirmó.

Torrent le preguntó por sus estudios: "Los he elegido porque es la segunda industria que más dinero mueve en el mundo, después del porno...", comentó Gonzalo y dejando sorprendida a la camarera.

"Creo que te va a encantar la chica que te hemos puesto. A ver que me cuentas después...", se aventuró a decir Torrent el vitoriano, que no se podía imaginar que ambos comensales no coincidirían en ninguno de sus gustos o aficiones.

"Todavía no he encontrado una persona que sienta que es para mí. Nunca he tenido relaciones serias", comentó Sarah en su presentación en el programa.

Nada más ver a Gonzalo, la estudiante de Derecho señaló que "la verdad es que no me llenó. Mi primera impresión no fue buena. No me llama la atención y no me gusta. Prefiero que vayan más de sport o casual".

Durante la cena, no consiguieron encontrar puntos en común, como países a los que les gustaría viajar o aficiones: "A mi Japón no me gusta nada, tampoco lo de los videojuegos y eso", afirmó Sarah.

Al escucharla, el vitoriano admitió que "eso es parte de mi vida, es mi pasión, es a lo que quiero dedicarme y me ha dolido poco. Eso sí que tendría que ser parte de mi pareja, no que juegue a los videojuegos, pero sí que entienda y los respete por lo menos".

"Me encanta que nos hayan puesto juntos, casi que lo prefiero, si te ponen a alguien muy compatible al final...", aseguró Gonzalo. Mientras que la marbellí comentó que "no entiendo por qué nos han puesto juntos. A ver, me lo estoy pasando bien aquí con el cachondeo, pero no entiendo por qué".

Al final, Sarah comentó que "Gonzalo me ha caído muy bien, pero no tendría una segunda cita porque no veo que encajemos, no tenemos nada en común". El vitoriano, por su parte, admitió que "me pasa lo mismo, no creo que seamos muy compatibles. No creo en lo que dicen que los polos opuestos se atraen y tú estarías en el gimnasio y yo creando videojuegos".