Tu horóscopo diario: jueves 26 de marzo de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el jueves 26 de marzo de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Un encuentro fortuito con una persona conocida pero no amiga, quizá un excompañero de trabajo, te hará ver que no te van tan mal las cosas y que has acertado en elegir cierto camino. La suerte te sonríe y debes darte cuenta de la fortuna que tienes.

Tauro

No es aconsejable que hoy insistas en un tema en el que ya te han dado varias negativas. Déjalo estar y comienza a buscar otro camino para resolverlo. Alguien se ofrecerá muy pronto a echarte una mano, no debes de permitirte estar triste ni pesimista.

Géminis

Te vas a replantear si el esfuerzo que haces merece la pena porque inviertes muchas horas en un reto que es muy importante pero que llevará su tiempo conseguir. Alguien te va a insuflar muchos ánimos. Mantente fuerte en tus intenciones y cree en ti.

Cáncer

Hay una persona que te necesita a su lado y vas a tomar la decisión de regresar de algún lugar con cierta rapidez, aunque no te hace demasiada gracia. Pero debes asumir que tu lugar está a su lado. Esa responsabilidad te hará crecer en lo personal.

Leo

Ojo con los amores súbitos y encontrados a través de la tecnología. No es que tengas que recelar de todo el mundo, pero sí conviene que no pierdas el sentido común porque alguien te atraiga con mucha fuerza. Intenta tener toda la información sobre esa persona.

Virgo

Será una jornada llena de tranquilidad y buena sintonía, en la que no vas a olvidarte de felicitar a un amigo para celebrar algo importante como un ascenso o un nuevo trabajo. Lo harás de todo corazón, sin un ápice de envidia.

Libra

Sin proponértelo mucho, hoy vas a conseguir que dos personas que estaban enfadadas o que tenían rencillas, se avengan a dialogar y solucionen, al menos en parte, la tensión. Les harás un gran favor que te reconocerán y agradarán mucho. Sonrisas.

Escorpio

Retomarás un tema legal que no te gusta mucho, pero al que tienes que hacer frente porque te llega una información o una petición oficial que te lleva a ello. Será una jornada un poco aburrida y bastante ajetreada, pero debes de tener paciencia.

Sagitario

No hagas caso de bulos o palabras que suenan mucho pero no dicen nada y que te llevarán a confusión. Hoy te conviene poner los pies en el suelo y no escuchar cantos de sirena en ningún asunto importante. Procura dormir un poco más, te hace falta.

Capricornio

Si te encuentras un poco bajo de forma hoy, haz autoanálisis y mira cómo has mejorado en muchos aspectos incluso si hay alguna cosa que no va excesivamente bien. Busca una mirada positiva sobre tu vida, porque la encontrarás.

Acuario

No te gusta que te impongan normas y hoy saldrá tu espíritu más rebelde a relucir en este sentido. No vas a hacer caso de ciertas órdenes, pero piensa que no estás solo o sola en el mundo y que debes cumplirlas. Se trata de distribuir el esfuerzo y el trabajo.

Piscis

Hay alguien en el trabajo que va a ir demasiado a lo suyo y eso te puede perjudicar bastante si no andas con ojo y con un poco de picardía. No te despistes ni un momento, observa todo con atención y si ves que es necesario, ofrécete a hacer una parte del trabajo poco divertida.