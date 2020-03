Empleados de la recogida de basuras de Madrid denuncian la falta "absoluta" de equipo protector contra el coronavirus

El sindicato CGT en Madrid ha denunciado en Madrid la falta "absoluta" de mascarillas, guantes y trajes de protección contra el coronavirus, pese a que trabajan en contacto con residuos que pueden ser potencialmente peligrosos y en puntos calientes como hospitales y clínicas.

Juan Pérez Contreras, responsable de CGT-RDU Madrid, que agrupa a trabajadores de este servicio, ha afirmado en entrevista con 20minutos que las empresas concesiorarias de la recogida de basuras no están proporcionando a los trabajadores los materiales y equipos de protección necesarios para tratar con residuos en el contexto de esta pandemia, y tampoco han recibido por parte del Ayuntamiento equipos de pruebas del COVID-19.

"Estamos saliendo todas las noches a trabajar sin los EPIS (trajes de protección) necesarios, no tenemos mascarillas, no tenemos guantes de nitrilo", describe Pérez Contreras. "Hay compañeros que están recogiendo en sitios calientes como hospitales, residencias, clínicas y ambulatorios".

El responsable sindical ha afeado las recientes declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que este martes anunció la adquisición de 10.000 pruebas diagnósticas que serán repartidas entre los servicios esenciales del Ayuntamiento, entre los cuales, afirma Pérez Contreras, no se ha incluido a los de recogida de basura.

"Obviar a los miles de trabajadoras y trabajadores que están limpiando la ciudad de Madrid es un poco indignante", señala.

"Nos ponemos a la cola, porque entendemos los servicios que son prioritarios", aclara. "Ahora, que el alcalde ignore a los miles de trabajadores que están limpiando la ciudad y que en en esos test que recibieron nos ignore de esa forma, nos parece indignante".

El servicio de recogida en la ciudad de Madrid, explica, se adjudicó en 2014 en tres lotes o áreas, en los que participan empresas como FCC, OHL, Acciona y Ferrovial.

En el servicio trabajan en total unos 1.500 trabajadores, de los cuales calcula que un 5% está en sus casas, aislados por posible caso de coronavirus. Se están tomando algunas medidas de protección, como la entrada escalonada al turno para evitar aglomeraciones, pero la falta de material de protección es acuciante.

"Estamos recogiendo en hospitales y cínicas y tendría que haber un protocolo específico"

"Es un servicio que está muy expuesto", señala. "El virus puede estar hasta 24 horas en cartón, y otras superficies y nosotros estamos recogiendo basura depositada alrededor de los recipientes, cogiendo basura que no sabemos si es de un posble entorno COVID-19. Estamos recogiendo en hospitales y cínicas y tendría que haber un protocolo específico".

Ante esta situación, cada trabajador tiene que "buscarse la vida" para ir lo más protegido, aunque no siempre se consigue.

"La falta de material es absoluta, hay trabajadores que se buscan la vida, se traen lo que pueden, lo que buenamente encuentran", afirma. "Soy conductor y en mi sitio de trabajo tengo una solución jabonosa que no desinfecta, es lo que la empresa me aporta, y unos guantes, no tengo máscarilla",

"Algunos de mis compañeros tienen una mascarilla que han conseguido en casa, otros no tienen nada, y tienen que coger bolsas del suelo que no sabemos de dónde vienen", indica. "Tenemos que recogerlo todo con nuestras dos manos".

CGT ya ha enviado cartas al Ayuntamiento en el que resalta la necesidad de EPIS, guantes y mascarillas en el servicio, una recomendación hecha por instancias internacionales. SIn embargo, hasta el momento no han recibido respuesta.

Pérez Contreras dice que, pese a estas limitaciones, siguen con las labores de limpieza "con valor y profesionalidad".

"No necesitamos aplausos, actuamos en silencio, pero pedimos más implicación por parte de nuestro Ayuntamiento"

"No necesitamos aplausos, actuamos en silencio, pero pedimos más implicación por parte de nuestro Ayuntamiento y de las empresas concesionarias, que son multinacionales y que no están haciendo todo lo que podrían hacer".