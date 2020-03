Oprah Winfrey se separa de su pareja temporalmente por prevención ante el coronavirus

La presentadora Oprah Winfrey ha tenido que tomar una drástica decisión como medida de prevención ante el coronavirus. Ella y su pareja, Stedman Graham, han decidido poner distancia en su relación.

La actriz le pidió que se quedase a vivir temporalmente en la casa de invitados que forma parte de su complejo en California con el objetivo de extremar las precauciones a medida que aumentan los casos de Covid-19.

"Stedman está viviendo en la casa de invitados. Todos saben que tuve una neumonía a finales de 2019 y aún no me he recuperado por completo. Me quitaron la medicación hace solo una semana y seguramente todavía podrán notar en mi respiración que tengo la garganta irritada", comentó Winfrey en sus redes sociales.

Esta decisión que les ha llevado a un distanciamiento forzoso la hicieron también a causa de un viaje que hizo Stedman Graham recientemente: "Volvió de Chicago el pasado jueves, ha estado en varios aviones y el sábado estuvo dando una conferencia en San Luis".