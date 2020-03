Coronavirus.-Vélez establece medidas tributarias para ampliar plazos y flexibilizar procedimientos por COVID-19

Así, desde el área económica municipal se ha creado una instrucción específica, disponible en la web del Ayuntamiento sobre plazos administrativos, recursos, prescripción y caducidad durante el estado de alarma que recoge las principales indicaciones de interés para la ciudadanía y los teléfonos y emails de contacto para resolver cualquier duda en función de la gestión a realizar.

Según ha explicado el concejal delegado, David Vilches, "es importante trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad", ya que "entendemos perfectamente la situación excepcional que estamos viviendo y las dudas que están surgiendo y vamos a adaptar cualquier trámite, dentro de nuestras competencias, para que ningún vecino se vea perjudicado por una cuestión de plazos en los pagos de recibos".

Ha explicado que todas las comunicaciones de liquidaciones de tributos, requerimientos, etcétera, que un ciudadano haya recibido por parte del Ayuntamiento antes del 18 de marzo, independientemente de la fecha de vencimiento que indique, amplía el plazo de pago hasta el 30 de abril.

"En caso de notificación posterior al 18 de marzo, aunque hemos constatado que son muy escasas, el plazo se amplía hasta el 20 de mayo", ha explicado Vilches, al tiempo que ha recordado que se trata de medidas excepcionales que se aplicarán solo mientras esté vigente el estado de alarma.

En el caso del impuesto de vehículos de tracción mecánica, que comenzaba a aplicarse en el mes de abril, se ha acordado con el Patronato de Recaudación no cobrar los recibos de momento y ampliar el vencimiento de pago un mes, por lo que ya no vencerá el plazo el 18 de mayo si no a finales de junio. Asimismo, los avisos de buzoneo de este impuesto se han suprimido "para evitar también colapsar el servicio de correos en estos días difíciles de servicios mínimos", ha asegurado el edil.

"Aquellos vecinos que tengan establecido un fraccionamiento de pago de los impuesto municipales se les va a dar la posibilidad de que devuelvan el próximo recibo, previsto para los primeros días de abril, sin que ello suponga ningún tipo de interés ni recargo", ha detallado el concejal de Hacienda, que ha añadido que en caso de ser devuelto, el mismo recibo se le cargará nuevamente en fecha 30 de abril.

También según ha informado el Patronato de Recaudación al Ayuntamiento, las cuotas de los denominados Planes de Pago personalizados se cargarán en sus fechas correspondientes para evitar que se acumulen pero, si algún vecino devuelve el próximo recibo, no se le anulará el plan de pago ni se le aplicarán recargos sino que el importe devuelto se le repartirá entre las cuotas restantes del año en curso.

Ante estas medidas tributarias, aplicables solo mientras dure el estado de alarma con motivo del COVID-19, no es necesario presentar en el Ayuntamiento ninguna solicitud de ampliación de plazo si no que se aplicará de oficio por defecto, sin prejuicio de que el interesado decida voluntariamente liquidar los pagos normalmente y no agotar los plazos ni devolver ningún recibo.

Asimismo, han detallado que sí se mantienen, sin embargo, los plazos para presentar las declaraciones y autoliquidaciones tributarias, que es el caso principalmente de las plusvalías; para lo cual también se flexibilizan de manera excepcional los canales y plazos de presentación de la documentación pertinente.

En este punto, Vilches ha recordado que desde el Ayuntamiento se siguen las indicaciones del Gobierno central y autonómico en esta materia y que la situación varía con mucha rapidez, "por lo que se hará todo lo posible para adaptar internamente y comunicar a la ciudadanía cualquier novedad de interés al respecto".

Por último, ha recomendado a los vecinos que se remitan a los números de teléfono y emails de contacto habilitados desde el área económica del Ayuntamiento para obtener información detallada, realizar cualquier consulta y llevar a cabo los trámites necesarios.