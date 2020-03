Miley Cyrus confiesa por qué no apoya el cristianismo: "No aceptaban a mis amigos homosexuales en la escuela"

Miley Cyrus se suma a la lista de personalidades que aprovechan los días de cuarentena para ofrecer directos en sus redes sociales. La cantante, que la pasada semana ya protagonizó una emotiva conversación con Demi Lovato en Instagram, donde ambas se sinceraron sobre su amistad, se animó a conversar también con la modelo Hailey Baldwin.

La artista charló con la esposa de Justin Bieber sobre temas como la religión, ya que ambas admitieron que se criaron bajo el cristianismo. Así, Cyrus aprovechó para explicar por qué se alejó de esta corriente religiosa: "La razón por la que lo dejé se debe a que tenía algunos amigos homosexuales en la escuela. No estaban siendo aceptados. Los enviaban a terapias de conversión. Yo también tuve dificultades para encontrar mi sexualidad", apuntó.

Por otro lado, la autora de Slide Away reflexionó sobre su relación con la religión cristiana: "Si me dijeras que pudiera modificar mi relación con Dios siendo adulta, convirtiéndolo en algo aceptable para mí, me sentiría menos apagada por la espiritualidad", explicó.

Tras esta reflexión, Baldwin no dudó en dar su opinión: "Se trata de tu viaje con Dios. No es tu viaje y el de otras 10 personas. Es solo tuyo. Creo que Jesús ama a las personas sin importar dónde se encuentren en la vida. Yo siempre he tenido dificultades con la Iglesia por las personas se sienten excluidas y no aceptadas", destacó la joven, que, al contrario, sí apoya el cristianismo.