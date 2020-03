Coronavirus.- CCOO critica que las 6.700 mascarillas anunciadas por la Junta para las residencias "no llegan"

En este sentido y en un comunicado, el secretario general del citado sindicato provincial, José Damas, ha afirmado que CCOO viene "demandando insistentemente más y mejores medidas organizativas, de prevención y refuerzo de las plantillas de trabajadores de este sector, para garantizar la atención y protección de las personas mayores, al ser un colectivo altamente vulnerable a este virus", lamentando el sindicalista que ya se hayan producido "los primeros positivos en una residencia de mayores, la del Parque Figueroa".

Por eso, Damas ha criticado que, "a pesar de que la Junta de Andalucía anunció el pasado día 20 que se pondría a disposición de las residencias de Andalucía 45.000 mascarillas y, concretamente para la provincia de Córdoba 6.700, la realidad a día de hoy es que esas mascarillas no llegan a nuestras residencias", hasta el punto de que "los representantes sindicales de CCOO en centros de toda la provincia trasladan la misma preocupación, que no tienen EPI y que las mascarillas que les facilitan no tienen un mínimo de calidad o seguridad".

Para el representante sindical es "indignante la desorganización" de las autoridades sanitarias, que "anuncian medidas y recursos preventivos y humanos mediante decretos, pero hasta ahora solo vemos publicaciones en el BOE y comunicados de prensa, pero donde tienen que materializarse esas medidas, desgraciadamente no llegan".

En la provincia de Córdoba hay 86 residencias de personas mayores con 5.474 plazas. De éstas, 60 son privadas y cuentan con 4.351 plazas, y 26 son públicas y ofertan 1.123 plazas. En estas residencias, según ha señalado Damas, "se aplican en la actualidad unas ratios de profesional/residente desfasadas e impropias de la calidad de asistencia que hoy requiere una persona mayor residente".

Así, "se establece una ratio de 20 gerocultoras/auxiliares de enfermería por cada 100 residentes", pero, "con tres turnos de trabajo y el de descanso, con esta ratio no da para más de seis o siete gerocultoras por cada 100 residentes", de modo que, "difícilmente con estas insuficientes y deficitarias plantillas se pueden organizar turnos de trabajo y dar una prestación asistencial garantista, y menos aún podremos hacer frente a esta desgraciada pandemia".

Por todo ello, CCOO exige "al Gobierno Central y al de la Junta de Andalucía que los fondos adicionales con los que se ha dotado a este sector de residencias se materialicen y visualicen con urgencia, con mayor dotación de personal sanitario asistencial y de limpieza". Además, y con urgencia, el sindicato reclama que se dote del "ansiado y necesario material de protección y prevención" al personal de las residencias.

El sindicalista ha concluido señalando que "ya contamos con varios casos de sospecha en algunas residencias de la provincia, pero debido a la no disponibilidad de test de detección del coronavirus no se han podido confirmar o descartar", lo que le ha llevado a criticar que "no lleguen los test de diagnóstico rápido de coronavirus a estos centros residenciales de mayores tan vulnerables".