El sindicato TU vuelve a pedir la intervención urgente del ICASS en el CAD Sierrallana

TU explica que siguen sin los medios adecuados para todos, con varios usuarios afectados y "que sepamos de 10 a 15 trabajadores aislados entre ellos positivos en COV19".

El sindicato reclama a quien competa que tome de inmediato las medidas que impliquen aislamiento inmediato de afectados, protocolos inmediatos de seguridad y aislamiento, medios adecuados "y alguien competente que asuma las funciones de coordinación en el citado centro, que evite que el mismo siga constituyendo un foco de infección de trabajadores y usuarios".

"No se trata de alarmismo, no se trata de no comprender que estamos en una situación que nos sobrepasa a todos, se trata de soluciones de inmediato, y cuando por la vía formal no se obtiene en un momento como éste, nos quedan pocas vías más, aparte de los jueces, y de la denuncia pública para dar conocer lo que sucede", señala.