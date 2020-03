Ingressen a la presó dos detinguts després de muntar una festa a Torrevella i intentar pegar a un agent

L'institut armat ha explicat que, gràcies a la col·laboració ciutadana, els agents van acudir a una vivenda en el qual s'havien congregat diverses persones, arribades des d'altres domicilis, per a realitzar una festa particular "prou sorollosa i molesta" per als veïns.

Els agents van constatar el soroll i rebombori que s'estava produint i van requerir la documentació als detinguts, als qui van recordar les limitacions degudes a l'estat d'alarma. De les quatre persones presents, dos homes i dos dones (28, 29, 22 i 36), totes es van negar a identificar-se i un dels xics va llançar una punyada a un dels agents, encara que ho va poder esquivar.

La situació es va tornar més tibant en el moment de reduir al jove ja que els seus amics van tractar d'impedir-ho. Com a conseqüència, després de l'arribada de reforços, els quatre van ser detinguts per un presumpte delicte de resistència i desobediència i un delicte de lesions.

Després de ser posats a disposició judicial, la jutgessa titular del Jutjat d'Instrucció número 2 de Torrevella, en funcions de guàrdia, va valorar "el menyspreu absolut" que van mostrar dos dels detinguts tant cap als agents de l'autoritat com a l'actual estat d'alarma. Aquesta actitud, unida a l'existència de perill de reiteració i fugida, va fer que es decretara l'ingrés a la presó de forma provisional, a petició del Ministeri Fiscal.