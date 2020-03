Libros, discos y un busto de Cervantes en la habitación de hotel donde Lorenzo Caprile pasa el aislamiento 

En la televisión, el diseñador está apunto de enfrentarse a la final de Maestros de la costura, donde Begoña, Joshua, Margarita y David lucharán por ser el ganador de la edición. Sin embargo, la realidad que rodea a Lorenzo Caprile es otra: como la inmensa mayoría de españoles, está confinado por la cuarentena, con la diferencia de que no la está pasando en una casa al uso.

Un céntrico hotel NH de Madrid es el lugar en el que el creador lleva quedándose durante cerca de 12 años. Según compartió en una publicación hace unos días, pese al cierre de hoteles decretado por el Gobierno, le habían permitido seguir hospedándose en el que considera su hogar. Pero, ¿cómo es esa habitación?

En un capítulo del programa Mi cámara y yo de Telemadrid, el jurado de Maestros de la costura contó cómo era su vida allí, por qué la eligió y las bondades de vivir en un hotel. "Servicio de limpieza, alguien pendiente de ti las 24 horas, no tengo que poner alarma, si se me pierden las llaves no pasa nada", confesaba.

Sin embargo, la que podría parecer una estancia fría no lo es en absoluto, pues el equipo del hotel, al que considera "como una segunda familia", le ha permitido hacer los cambios que desee: "Me lo han dejado personalizar a mi gusto y me encuentro como en casa... ¡Es que es mi casa!".

Su 'casa' tiene una cama de 90, un escritorio, una televisión y múltiples estanterías plagadas de libros, pues además de su faceta como diseñador, Caprile tiene un título en Lengua y Literatura por la Universidad de Florencia. Como toda vivienda, en ella hay también fotos de sus familiares, mucha música... y un busto de Cervantes a modo de elemento decorativo.