Coronavirus.- Jóvenes Empresarios advierten de "graves consecuencias" si Gobierno no amplía medidas económicas

En este sentido, Nandwani ha suscrito las palabras del presidente de Ceaje, Fermín Albadalejo, quien ha solicitado "medidas reales y extraordinarias para afrontar esta situación".

De igual modo, ambos representantes empresariales han lamentado que las conversaciones mantenidas hasta el momento con el Gobierno "no hayan dado los resultados esperados" y consideran que parece no entender "las distintas situaciones de emergencia económica que el 99 por ciento del tejido empresarial de nuestro país está sufriendo y, que con su inacción puede provocar graves deficiencias estructurales en nuestra economía, afectando gravemente al consumo futuro de las familias, el ahorro, la capacidad de innovación de nuestro país, entre otras".

"Superaremos esta situación", ha manifestado Albadalejo, que en todo momento ha respaldado las decisiones gubernamentales en pro de preservar la salud de la ciudadanía. Pero advierte de que muchas de las empresas, empleos y familias se quedarán en el camino si las llamadas del tejido empresarial siguen sin una respuesta a la altura".

En este sentido, el presidente de AJE Málaga ha recordado, en un comunicado, las medidas consensuales con el conjunto de presidentes de las asociaciones de jóvenes empresarios y empresarias de España, agrupados en la federación regional (AJE Andalucía) y en la nacional (Ceaje).

El presidente de Ceaje ha incidido en que "los jóvenes queremos seguir siendo el futuro de España, queremos que nuestras empresas de hoy sean las de mañana, queremos crear el empleo estable del futuro, queremos que los que vienen detrás sigan creando más y mejores empresas, no queremos subvenciones ni pan y circo, no queremos un gobierno que no nos acompañe, queremos un gobierno responsable, a la altura, con visión, y valiente".