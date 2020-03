Coronavirus.- PP y Vox critican la convocatoria del pleno ordinario de los presupuestos en Torremolinos

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Margarita del Cid, ha calificado esto "absoluta falta de responsabilidad" y "de vergonzoso oportunismo político" puesto que el "el que país y el mundo está sumido en la crisis sanitaria del Coronavirus".

"Los dirigentes de mi ciudad, Torremolinos, destacan nuevamente por su absoluta falta de empatía y aprovechan las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo para manifestar su afán recaudatorio, asfixiando económicamente a los vecinos", ha criticado la dirigente 'popular', que ha recordado que el PSOE cuenta con el apoyo de Podemos y tránsfugas de Vox y Ciudadanos.

Asimismo, ha asegurado que le han llegado "numerosos decretos que se están aprobando deprisa y corriendo desde el área económica del Ayuntamiento de Torremolinos para acelerar el cobro de las plusvalías".

"Parece que quieren aprovechar que al estar cerrados los tribunales de lo contencioso, los contribuyentes para cuando puedan pedir la suspensión cautelar de las liquidaciones, ya estarán en apremio y embargados", ha advertido.

Además, ha indicado que se ha convocado el pleno para el viernes de manera presencial y no telemática "porque algunos concejales de la oposición están en aislamiento", como el edil del PP Luis Rodríguez.

Del Cid ha cursado este miércoles por registro de entrada la petición del Grupo Municipal del PP de Torremolinos en la que insta "a que se deje en suspenso el Pleno Ordinario hasta que por acuerdo de la Junta de Portavoces y ante la gravedad de la situación se pueda garantizar la seguridad sanitaria de todos los asistentes y se estudie por la señora Secretaria que impida la participación efectiva de todos los concejales por poder entenderse que se estarían vulnerando los derechos fundamentales que nos asisten".

También ha recordado que los presupuestos se deberían haber presentado en un pleno entre los meses de octubre y noviembre de 2019 y ha añadido que llevan prorrogados desde el año 2017.

Por su arte, Vox también ha alertado de la "irresponsabilidad" del PSOE por convocar el pleno "en plena crisis sanitaria del coronavirus, para aprobar unos presupuestos que no contemplan medidas específicas para combatir los efectos que provocará la pandemia".

El portavoz de Vox en el municipio, Antonio Sevilla, ha condenado la "falta de miramientos" por parte del equipo de gobierno "al poner en riesgo las vidas de funcionarios, empleados públicos, policías locales, cámaras de televisión, periodistas y los propios concejales".

"Es inmoral que el PSOE de Torremolinos arriesgue las vidas de todos al convocar el Pleno del Ayuntamiento en plena crisis sanitaria para aprobar, a toda costa, unos presupuestos que no son acordes a la realidad actual de nuestro municipio dada la crisis del COVID-19", ha expuesto el concejal de Vox.

Por otro lado, el concejal de Vox critica que el PSOE "no repare en que un edil del PP esté hospitalizado" y que el propio Sevilla se encuentre dentro de los grupos de riesgo.

"PRESUPUESTOS DE LA VERGÜENZA"

El concejal del PP en aislamiento tras dar positivo por coronavirus ha lamentado en un vídeo publicado en Facebook que el equipo de gobierno municipal "no tiene vergüenza ninguna, se están pasando la dignidad de las personas y están descuidando la salud de los vecinos de Torremolinos".

"Cuando digo equipo de gobierno no me refiero solo al señor Pepe Ortiz, a su mano izquierda Maribel Tocón y a todas esas personas que estos días me han mandado mensajes de ánimo y sin embargo aprovechan ahora esta situación para favorecerse ellos mismos, también me refiero a sus socios de gobierno", ha apuntado.

Rodríguez ha precisado que estos son "esos amigos de Podemos, de Izquierda Unida, a los dos tránsfugas, a todas esas personas que están luchando por entrar en el equipo de gobierno", a quienes ha dicho que "así no vamos a ningún lado".

"Torremolinos no se merece esta calidad humana de sus dirigentes y creo que las personas deben estar por encima de todo", por lo que ha considerado que el equipo de gobierno y quienes lo apoyan "no están a la altura de las circunstancias".

El edil del PP ha señalado que el viernes saldrán adelante "unos presupuestos de la vergüenza, que no han sido capaces de sacar en cinco años", por lo que ha insistido en que siente vergüenza del alcalde de Torremolinos, José Ortiz, y sus compañeros de corporación municipal que "anteponen sus intereses personales a los de la ciudadanía".