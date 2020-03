Un alcalde controla el aislamiento de los vecinos por el coronavirus con drones: "¿Dónde coño vas? ¡Vuelve a casa!"

El alcalde de Mesina, Cateno de Luca, ha dedicado los últimos días a defender con vehemencia la necesidad de cumplir el aislamiento a causa del coronavirus y de vigilar estrictamente el paso de ciudadanos desde la península itálica a las isla de Sicilia, donde se encuentra la ciudad que rige. Su última idea: controlar el confinamiento de los ciudadanos de Mesina con drones que reproducirán la voz del alcalde y los conminarán a regresar a su domicilio con un particular mensaje.

"¿Dónde coño vas? ¡Vuelve a casa! Esta será la voz del dron", asegura De Luca en un vídeo publicado en su perfil de Facebook, en el que afirma que no ve el momento de "controlar a todos con las pantallas" dispuestas a tal efecto.

"No se sale. ¡Esta es la orden del alcalde De Luca y basta, os pillo a todos uno a uno! ¿No os puedo impedir formalmente salir de casa? Bien, os impido pasar por suelo público, no se sale de casa, ni paseos ni bromas. ¡No se sale!", es el mensaje grabado y reproducido por los drones.

Hace días que el alcalde ha mostrado su descontento con los controles que se realizan en el paso desde la península itálica a Sicilia a través de Mesina y ha lanzado mensajes al Gobierno central a través de las redes sociales y la televisión para lograr medidas más restrictivas y una aplicación más exhaustiva. "Que no nos tomen por tontos", pedía en Facebook.

"Hago una ordenanza y no entra nadie más", amenazaba hace unos días el alcalde, que acudió al punto de entrada a la isla para impedir más desembarcos. "No hacen controles, la gente continúa entrando y encima nos mienten diciendo que no es verdad que haya habido un éxodo. Tenemos pruebas de que ha bajado incluso un Renault llegado desde Francia", lamentaba.

"¿No nos damos cuenta de cuál es la situación? Aquí se está jugando con la vida de los sicilianos y es una cuestión de vida o muerte", decía