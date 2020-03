UPN dice que echa en falta que se exonere a los autónomos del pago de la cuota a la Seguridad Social

PAMPLONA, 25 (EUROPA PRESS9

UPN ha mostrado su apoyo a las nuevas medidas que ha aprobado este miércoles el Gobierno de Navarra, pero ha señalado que sigue echando en falta "que se ayude de manera decidida a los autónomos exonerándoles del pago de la cuota mensual a la Seguridad Social al menos, de momento, durante los meses de marzo y abril".

Para UPN, "se trata de una medida que el colectivo viene demandando con mayor insistencia desde el inicio del confinamiento y no entendemos por qué el Gobierno no la está atendiendo".

Por otro lado, los regionalistas también se preguntan, en un comunicado, "por qué no se están implementando las medidas adoptadas por las administraciones públicas competentes en días anteriores en términos de garantías y avales, por lo que la liquidez no está llegando aún a las empresas". "Si se aprueban medidas, pero no llegan a la gente que las necesita, es como no hacer nada", han afirmado.

Por último, desde UPN se vuelve a reiterar su "mano tendida al Gobierno y a la sociedad navarra en esta lucha contra la pandemia del coronavirus" y se ha mostrado convencido de que "vamos a salir de esta, para lo que es necesaria la colaboración de todos". Asimismo, ha enviado un "mensaje de ánimo y de agradecimiento a quienes están dejándose la piel por los demás".