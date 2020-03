Satse reclama a Sanidad que cierre los centros de Fisioterapia por el coronavirus

En una carta remitida al titular de Sanidad, el presidente del sindicato, Manuel Cascos, resalta que "se da la paradójica circunstancia" de que los centros sanitarios privados en los que ejercen su trabajo los fisioterapeutas no están incluidos en el listado de establecimientos de obligado cierre, a pesar de que "no se puede garantizar que no se produzca el contagio de la enfermedad".

Al respecto, desde Satse se incide en que las intervenciones terapéuticas de los fisioterapeutas implican un contacto con el paciente "muy próximo y sostenido" en el tiempo, de tal manera que "aumenta significativamente el riesgo de contagio entre el profesional y el paciente", advierte.

Para evitar el contagio, considera que los profesionales de Fisioterapia que realizan su actividad en estos centros deberían tener a su disposición el material de protección correspondiente, "pero no es posible en las actuales circunstancias debido a la situación de falta de suficientes equipos que sufre todavía nuestro país".