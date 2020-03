El 49,7% de los castellanoleoneses abogaba por suspender actos multitudinarios antes del 8M

El CIS planteó a los encuestados, entre el 1 y el 13 de marzo, varias frases habituales después de conocer los contagios por Covid-19 registrados en China e Italia, así como en España. Una de ellas era la necesidad de cancelar eventos deportivos o culturales, que provocan la concentración de muchas personas en un mismo lugar.

A esta pregunta, el 49,7 por ciento de los encuestados en Castilla y León respondió estar de acuerdo mientras que un 30,2 por ciento reconocía estar en desacuerdo, además de que sobre otra de las frases de la encuesta, el 54,4 por ciento de los preguntados esta de acuerdo en que las autoridades sanitarias han informado adecuadamente sobre el Covid-19 mientras que un 34,4 por ciento está en desacuerdo.

ASimismo, el 66,9 por ciento de los castellanoleoneses está de acuerdo en que el Gobierno debe tomar medidas aunque sean impopulares frente a un 18,9 por ciento que está en desacuerdo.

Sobre la pandemia del Coronavirus, el 60,9 por ciento de los encuestados en la Comunidad considera que las noticias alarman sin necesidad frente a un 30,8 por ciento que está en desacuerdo con tal afirmación, además de que es una inmensa mayoría, el 86,4 por ciento de los castellanoleoneses que cree que esta crisis afectará "negativamente" a la economía en España.

Sobre la confianza de la población en las autoridades sanitarias, el 85,2 por ciento está de acuerdo, el 7,7 por ciento no está de acuerdo y el 5,9 no sabe o no contesta mientras que un 68 por ciento está de acuerdo en que el Gobierno debe anticiparse a la situación y tomar medidas frente a un 14,8 por ciento que está en desacuerdo.

Por otro lado, en esta encuesta del CIS también se recogen datos de intención de voto que ponen de manifiesto que en Castilla y León, el intención de voto y simpatía el PP obtendría el 23,7 por ciento de los votos, frente al 20 por ciento de la encuesta anterior y sólo seis décimas por delante del PSOE, que baja desde el 28 por ciento al 23,1 por ciento.

Unidas Podemos obtendría el 7,1 por ciento de los votos, por encima de la encuesta pasada que le dio un 6,5 por ciento y Vox se consolidaría como la tercera fuerza en Castilla y León con el 9,5 por ciento de los apoyos, por lo que crece en siete décimas.

Ciudadanos recupera apoyos y pasa del 4,7 al 6,5 por ciento de los votos en la Comunidad.