Coronavirus.- La plataforma de crowdfunding lateuaterra busca nous projectes per a combatre el COVID-19

"La irrupció del coronavirus ha canviat l'escenari mundial. Existeixen noves necessitats sanitàries, però també socials i econòmiques, que reclamen la nostra atenció. A vegades la resposta de l'Administració arriba tard i és la ciutadania, les ONG o les empreses les que desenvolupen projectes per a donar-los cobertura. Si requereixen finançament, poden llançar una campanya de crowdfunding en la nostra plataforma", explica Belén Vázquez, fundadora de lateuaterra, en un comunicat.

A pesar que la plataforma ha apostat des del seu origen per l'especialització en projectes mediambientals, ha decidit ara de forma excepcional, durant aquest període especialment complicat, ampliar el seu radi d'acció a tot tipus d'iniciatives que contribuïsquen a ajudar els altres.

"Vivim un moment històric únic i cadascú des del seu àmbit tracta de contribuir com pot. En el nostre cas, la manera de cooperar és obrint la nostra plataforma a tot el que ho necessite", afig la fundadora.

COM LLANÇAR UNA CAMPANYA DE CROWDFUNDING

Així, des d'aquest dimecres, qualsevol emprenedor, empresa o associació pot presentar la seua proposta en la web omplint un senzill formulari en el qual es descriu a grans trets en què consisteix el projecte i quin pressupost serà necessari per a dur-ho a terme. Un Comité Tècnic valorarà que siga realment beneficiós en els aspectes abans esmentats, complisca la normativa i siga econòmicament viable.

Durant el temps en el qual la campanya estiga activa, qualsevol persona podrà ser un mecenes del projecte, és a dir, aportar una quantia a la iniciativa per la qual rep una recompensa. Tal com comenta la fundadora de la plataforma, "precisament lateuaterra fa patent eixa solidaritat que estem veient cada dia per a combatre aquesta pandèmia: és la suma de l'aportació de cada persona la que fa possible que les campanyes de crowdfunding aconseguisquen el seu objectiu".

Des que va començar la seua activitat a la fi del 2017, lateuaterra ha acollit més de 60 iniciatives mediambientals i s'ha posicionat com a referent en el terreny del crowdfunding amb més de 1.800 usuaris registrats.

El 2019 s'han llançat nou projectes que han recaptat prop de 45.000 euros contribuint, des d'un punt de vista ampli, a protegir el nostre entorn més pròxim i fins i tot revertir els efectes que està produint el canvi climàtic.

"Des dels seus inicis, lateuaterra ha buscat reduir l'impacte negatiu sobre el planeta amb diferents iniciatives ecològiques. Sense oblidar la seua raó de ser, el planeta requereix d'altres mesures d'urgència i propostes que estem disposats a valorar i ajudar al fet que isquen a la llum", conclou Belén Vázquez.