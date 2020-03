AMP.- Coronavirus.- Sanitat confirma 449 nous casos a la Comunitat Valenciana i 28 morts més

Així ho ha indicat aquest dimecres la consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, en la seua compareixença diària per a informar de la situació del coronavirus a la Comunitat Valenciana, i que amb aquestes noves xifres es constata que "hem pujat un graó més".

En concret, dels 449 nous contagis registrats en les últimes hores, 40 s'han detectat en la província de Castelló, 229 a Alacant i 180 a València.

Aquesta xifra de nous positius oferida hui suposa un augment respecte a la de la jornada anterior, quan es van confirmar 266 nous casos. Respecte a les defuncions, també s'han incrementat, ja que el dimarts es van confirmar 21 decessos.

Així, actualment el nombre de casos registrats a la Comunitat Valenciana s'eleva a 2.616. D'ells, 269 de corresponen a Castelló, 858 a Alacant i 1.427 a València, més dos casos no assignats. D'eixe total de positius hi ha 1.071 persones ingressades: 118 a Castelló (23 en la UCI), 348 a Alacant (61 en la UCI) i 605 a València (114 en la UCI). No hi ha cap menor de 12 anys ingressat en la UCI.

Respecte a les 143 defuncions, ha detallat que 11 s'han produït en la província de Castelló, 71 en la de València i 61 en la província de València.

Barceló ha precisat la distribució percentual dels casos positius en la regió per franja d'edat: el 8% dels casos correspon a persones de 0-30 anys; el 45% tenen entre 30 i 60 anys; el 33% entre 60 i 80 anys i el 14% dels positius té més de 80 anys. Respecte a les defuncions, el 91,4% corresponen a persones de més de 75 anys.

També s'han produït a data de hui 44 altes (set més que la jornada anterior): 28 en la província de València, 14 en la d'Alacant i 2 en la de Castelló. Un total de 8.543 proves han donat negatives i s'han atès més de 42.000 telefonades relacionades amb el coronavirus, mentre la web autotest ha registrat més de 2 milions d'entrades.

De la mateixa manera, 485 professionals sanitaris han donat positiu, 71 més que ahir. Barceló ha explicat que quan un sanitari dona positiu a tots els companys que han treballat amb ell se'ls envia a les seues cases en aïllament preventiu i se'ls realitza un test als qui presenten símptomes. No obstant açò, no ha pogut determinar el nombre de professionals en aïllament preventiu perquè, s'ha justificat, és una xifra en continu canvi.

Així mateix, s'han inscrit a la borsa de voluntaris un total de 1.870 professionals entre metges i infermeres jubilats fins als 70 anys i metges que encara no tenen especialitat. Barceló ha aclarit que el personal que s'ha apuntat en la borsa es destinarà on es necessite i ha recalcat que els estudiants de medicina treballaran com a personal de suport i estaran sempre "sota la supervisió" d'un professional.

Una de les possibles destinacions dels apuntats en aquesta borsa serà reforçar les plantilles dels tres hospitals de campanya que s'estan instal·lant. Aquests nous hospitals s'atendran amb personal del centre sanitari confrontat al qual s'alcen i amb reforços. Barceló ha garantit que hi haurà "personal suficient".

Així mateix, ha admès que ja s'han derivat algunes urgències a hospitals privats "si no tenim suficient capacitat" en el públic de referència.

SITUACIÓ DE LES RESIDÈNCIES

Pel que fa a la situació de les residències, hi ha casos positius en 45 centres de la regió (28 residències de València, 11 d'Alacant i 6 de Castelló), amb incidència desigual, ja que en algunes hi ha un sol positiu d'un professional i en unes altres afecten els residents.

En concret, hi ha un total de 181 residents que han donat positiu -13 en la província Castelló, 56 en l'Alacant i 112 en la província València- i 66 treballadors -8 en la província Castelló, 12 en l'Alacant i 46 en la província de València- i 326 treballadors en quarantena: 38 en la província Castelló, 94 en la d'Alacant i 194 en la província de València.

Així mateix, cal lamentar 41 residents morts: 1 en la província de Castelló, 29 en la d'Alacant i 11 en la província València. Respecte al cas concret de la residència alacantina d'Alcoi, ha comentat que s'han pres mostres a tots els residents i personal amb símptomes, que s'estan processant, i que Epidemiologia està estudiant l'origen d'aquest brot i per què és tan "virulent". Fins a ahir havia mort 26 residents.

Barceló ha destacat que els inspectors sanitaris estan revisant cadascuna de les residències de la Comunitat Valenciana seguint amb el protocol marcat pel Ministeri de Sanitat, que inclou donar informació als responsables de cada centre sobre les mesures de prevenció que han d'aplicar.

Així mateix, ha destacat que s'han intensificat les tasques de desinfecció que realitza la UME en els centres de majors i que, juntament amb la Conselleria de Polítiques Inclusives, es treballa en "el control, control, i control" d'aquests centres i en garanteixen que compleixen les mesures preventives establides. "Fem un seguiment i intervenim quan és necessari", ha aclarit.

REPARTIMENT DE MATERIAL

Finalment, ha destacat que s'està procedint al repartiment de material en els diferents centres sanitaris de la Comunitat Valenciana. Per a hospitals i instituts de medicina legal s'ha destinat 1.366.800 mascaretes quirúrgiques, 103.480 mascaretes FPP2, 92.000 guants i 4.301 Equips de Protecció Individual (EPI); a les residències arribaran 315.520 mascaretes quirúrgiques i 85.000 guants; i per a servicis socials s'estan distribuint 200.000 mascaretes quirúrgiques.

Barceló ha aclarit que aquest repartiment es farà obeint els criteris establits en funció del nombre de població que atén cada departament i el nombre de professionals que treballa en ell.