Coronavirus.- Caixa Popular habilita 440 milions d'euros per a ajudar els seus clients davant de la crisi

Des de l'entitat financera destaquen la importància de prendre mesures "ràpides i senzilles" a les quals els seus més de 205.000 clients puguen acollir-se, segons ha informat en un comunicat. El pla d'ajudes es conforma, entre altres mesures, per una sèrie de línies de finançament en "condicions avantatjoses" per a empreses, comerços, autònoms i particulars.

Els clients particulars, podran comptar amb 330 milions de préstecs preconcedits i també amb préstecs exprés per a cobrir les despeses habituals d'alimentació, lloguer o pagament de rebuts.

Una altra de les mesures a les quals poden acollir-se és la d'incrementar un 25 per cent del límit de les seues targetes de crèdit de manera immediata, així com poder ajornar qualsevol compra o càrrec superior a 90 euros realitzat a través de Ruralvia, la Banca digital de Caixa Popular. Quan el client ajorne aquests pagaments, s'aplicarà un tipus d'interés nominal mensual de 0,95%, que assegura que és un dels més baixos del mercat.

Per a les empreses clients, amb 98,8 milions en préstecs preasignats, s'ofereixen línies de circulant i préstecs personals per a fer front a les tensions de liquiditat pel retard en els terminis de cobrament, la ralentització de les vendes o qualsevol altra conseqüència de la crisi provocada pel Covid-19. De la mateixa manera, també s'ofereixen crèdits per a anticipar subvencions o ajudes públiques.