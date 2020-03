Coronavirus.-La Comunitat Valenciana encarrega més avions amb material de la Xina per a compartir-los amb altres regions

En una entrevista en 'El programa de Ana Rosa', ha celebrat l'arribada del primer enviament durant aquesta nit, del que tot el material es reparteix a hospitals i residències com "allò que més preocupa". Es tracta d'una operació d'11 milions d'euros pagada per la Generalitat gràcies a un empresari xinés establit a la Comunitat Valenciana.

Per als pròxims avions, Puig ha augurat que "si tot va bé" el segon encàrrec arribarà al cap d'aquesta setmana, recordant la situació "molt complicada" que hi ha a la Xina per a exportar material. El tercer, ja sol·licitat, arribaria la setmana vinent, amb la intenció de "compartir-ho amb alguna comunitat autònoma".

El material que transporten és tant mascaretes com equips de protecció i "sobretot, respiradors, una qüestió fonamental per a atendre la demanda de les UCI (unitats de vigilància intensiva)". De moment, la Comunitat Valenciana disposa de prop de quatre milions de mascaretes gràcies al primer enviament, per la qual cosa és "una experiència molt positiva".

En aquest context, el cap del Consell ha destacat que la sanitat valenciana continua en un "creixement estable" de casos de Covid-19, encara que desgraciadament segueixen augmentant les defuncions.

OBJECTIU, 1.200 UCI

Respecte als hospitals de campanya, l'objectiu de la Generalitat és arribar a obtindre 1.200 UCI, amb una dimensió de 500 llits en el de València, 400 en el d'Alacant i 200 en el de Castelló. No seran de tipus campament, sinó "hospitals com a tal" habilitats al costat dels centres de referència de les tres capitals (La Fe i els dos generals) i als quals es derivaran els malalts més lleus.

Davant les queixes per la falta d'equips, Puig ha defès que "en els hospitals s'ha intentat mantindre el subministrament de la manera més racional possible", confiant a disposar de més material gràcies al primer enviament xinés i a la distribució que fa "a poc a poc" el Ministeri de Sanitat.

També ha agraït la col·laboració de les empreses valencianes per a produir nous equips propis, una cosa "fonamental per al mitjà termini", juntament amb els desenvolupadors de material amb impressores 3D. "Espere que eixa tensió es puga anar reduint", ha asseverat.

Sobre els recursos del Govern central, el president valencià ha ressaltat que "comença a haver-hi una certa llum" després del repartiment d'aquest dimarts, encara que ha tornat a urgir al fet que les comunitats disposen de liquiditat per a pagar als proveïdors i així "l'economia no caiga absolutament".

A la Comunitat Valenciana, "plou sobre mullat: som la comunitat més infrafinançada d'Espanya i, per tant, a la nostra crisi de tresoreria habitual se suma aquesta situació". "Simplement és poder pagar, és el primer", ha insistit.

"NO PODEM DONAR CAP ESPECTACLE"

En clau nacional, Ximo Puig ha posat l'accent que la pandèmia és una qüestió de país i "quasi una batalla mundial" que requereix de la col·laboració del Govern central i de totes les comunitats autònomes.

"No es tracta que ningú se'n vaja a salvar a soles, de la política s'haurà de parlar en el futur", ha reivindicat, agraint el "sentit de la responsabilitat" dels partits valencians. I ha afegit: "No podem donar cap espectacle".