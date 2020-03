Coronavirus.-Barceló urgeix Illa al fet que concrete "quants i quan" arribaran a la Comunitat Valenciana els test ràpids

Barceló, en la seua roda de premsa diària per a informar de l'evolució del coronavirus, ha explicat que, com és "lògic", primer s'ha atès les necessitats de Madrid, donada la situació que travessa eixa comunitat.

En eixos moments, s'estan estudiant "els criteris" de repartiment i ha recordat que des de fa dies reclamen al Ministeri informació de quan i quants arribaran a la Comunitat Valenciana per a "poder traslladar-la a la ciutadania" i que "estiguem tots tranquils".

Així mateix, en aquesta reunió escoltarà si el ministre li trasllada una petició expressa "de solidaritat" dels valencians per a alleugerir la situació de Madrid.

De la mateixa manera, ha destacat que ja ha començant a distribuir-se el material de protecció davant del coronavirus, arribat aquest dimarts des de la Xina, tant entre les residències de majors, a tots els hospitals de la Comunitat Valenciana i també per a prestar aquesta atenció domiciliària a les persones majors que van deixar d'assistir als centres de dia després del seu tancament.

Barceló ha aclarit que aquest repartiment es farà obeint els criteris establits en funció del nombre de població que atén cada departament i al nombre de professionals que treballa en ell.

Preguntada per si la conselleria ha rebut queixes dels professionals per falta de material, ha comentat que "l'important i en el que estem treballant és per la seua seguretat i perquè no els falte material perquè són la peça fonamental" del sistema. "Ells són el cor de la Sanitat i el més important és preservar la seua seguretat", ha apuntat.

En eixe sentit, inquirida per si el robatori de material ha influït en la manca actual i en un augment dels contagis entre el personal sanitari, ha insistit que "les manques les estem solucionant" i en eixe sentit ha recordat que la passada setmana ja es va repartir el material que els va proporcionar el Govern d'Espanya i al llarg d'aquest dia el procedent de la Xina.

Així mateix, respecte a les acusacions de professionals sanitaris de no rebre el mateix tracte quant a mesures de prevenció que la resta de funcionaris, ha replicat que els professionals sanitaris són "un servici essencial". En aquests moments, ha explicat que hi ha establits dos torns, un de matí i un altre de vesprada al 50% cadascun, i a més s'ha enviat a casa el personal més vulnerable incloent, per descomptat, a les embarassades.

XARXES SOCIALS

Respecte a les queixes de col·lectius per la circular remesa per les direccions dels departaments en les es els insta a no comentar la situació per xarxes socials, ha aclarit que aquesta mesura es deu a l'obligació de la conselleria de vetlar per la "seguretat" dels pacients.

"En les xarxes hi ha notícies que són veraces i unes altres que no, i nosaltres hem de protegir eixa privacitat perquè ja hem tingut queixes de pacients per no respectar-les", ha assenyalat. "Si el pacient vol eixir a la xarxa i dir que té el coranavirus, ho pot fer lliurement, però el que la conselleria no pot fer és donar dades que puguen assenyalar a una persona que vullga preservar el seu anonimat", ha indicat.