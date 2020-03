Paula Echevarría enseña su 'uniforme' que está usando estos días a sus seguidores

No solo los mortales nos vemos obligados a quedarnos en casa, a los famosos también les afecta el confinamiento por el estado de alarma.

Hay algunos como Marc Jacobs que siguen las sabias palabras de María Isabel: "Antes muerta que sencilla" y se plantan taconazos y maquillajes de alfombra roja, mientras que la gran mayoría está optando por el chandal (si tienen la suerte de poder salir del pijama).

Paula Echevarría no se decanta ni por lo uno ni por lo otro, la actriz sigue al filósofo Aristóteles cuando decía que "en el termino medio está la virtud" y enseña un modelito de "arreglá pero informal", como decía La Martirio.

Con la melenita peinada, Paula nos enseña su uniforme, que consta de una sudadera de algodón en color blanco de la firma Space Flamingo con un flamenco en la parte delantera que ha combinado con unos shorts grises de algodón de H&M y unas originales zapatillas de estar en casa de Gioseppo con un dibujo de patatilla a lo Frida Kahlo.

Los más de 45 mil "me gusta" confirman el éxito del uniforme de la actriz, aunque en los comentarios hay muchos detractores de los pantalones cortos con el tiempo que hace: "Aquí hace frío para ir en pantalón corto" o "Por cierto yo en pantalón corto no puedo, ¿que frío, no?", comentaba la gente.

El pelo suelto y la cara lavada da los toques finales a ese look casero, siendo de las mejores opciones para cuidar nuestra piel en casa junto a los consejos que dimos hace unos días para tener una piel estupenda después de la cuarentena.