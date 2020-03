Coronavirus.- Una empresa dona 5.000 mascaretes quirúrgiques a policies, hospitals i ajuntaments

La companyia valenciana també ofereix part de la seua capacitat de producció a la Conselleria de Sanitat per a la confecció de mascaretes i altres articles tèxtils sanitaris, davant l'escassetat d'aquests productes que existeix actualment per a fer front al Covid-19.

De moment, els primers beneficiaris amb 2.000 mascaretes són la Policia Local de València, els ajuntaments de Torrent i Albal, diversos hospitals com la clínica Quirón, l'Hospital Peset, una residència d'Albal i reguardes de la Guàrdia Civil. La resta de la primera partida es reparteix durant la setmana, detalla l'empresa en un comunicat.

Aquestes mascaretes de tela fabricades en cotó 100% no serveixen per a una persona que està en contacte amb un malalt, però si que suposen una barrera davant del virus bacteris per a la gent que es troba davant el públic. Poden llavar-se amb aigua calenta i sabó per a tornar a ser utilitzades.