Coronavirus.- Cupons, llibres, vi i un fulard: els últims regals al Consell abans del confinament

No obstant açò, segons consta en el portal GVA Oberta, fins a aquesta aturada el president, Ximo Puig, comptava entre els seus últims regals -de finals del mes de febrer- amb un plat decoratiu i productes típics, com olis i mel, i llibres rebuts durant el viatge institucional al Marroc.

La vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, va rebre a principis de març un cupó de l'ONCE per al sorteig del Dia del Pare, així com una reproducció emmarcada del cupó 00000 commemoratiu del 8 de març.

Llibres, un llibret de falla i una samarreta de l'equip Dragon Boat Marina València són uns altres dels regals rebuts en l'últim mes per la portaveu del Consell.

En el cas del vicepresident segon i conseller de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, en els primers dies de març va rebre una reproducció en ceràmica del castell de Petrer, mentre que des de mitjan agost compta en la seua llista de regals amb un llibre i dos calendaris xinesos de l'any 2020, dedicat a la Rata del Metall.

No figuren en el Portal de Transparència regals durant els mesos de febrer i març per al conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, i tampoc per a la responsable de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo.

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, va rebre a la fi de febrer una maqueta d'una embarcació i una placa commemorativa per part de la Federació de Rem de la Comunitat Valenciana.

A principis de febrer es remunten els últims obsequis per a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló: una escultura obra d'Antonio Marí Sart i un tinter de ceràmica. El mateix ocorre en el cas de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà, que va rebre a l'inici del mes passat com a regal la mateixa escultura que Barceló, així com una cistella de vimen amb una botella de cervesa, una de moscatell, una altra d'oli i una borsa de passes.

El responsable d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha rebut en el mes de març com a regals un quadre i un llibre, que se suma aquest últim als rebuts al llarg de febrer, quan també va ser obsequiat amb una agenda i un cd.

L'últim regal per al conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, que consta en GVA Oberta, és un rellotge marca Reebok que va rebre de Nova Economia Fórum que va rebre a la fi de febrer. Poc abans li van regalar en el seu viatge institucional al Marroc una xicoteta caixa de fusta amb departaments.

En el cas de la titular d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, a mitjan mes passat va rebre una peça de ceràmica, així com una llibreta, un bolígraf i un got amb el lema 'De camí a casa vull ser lliure, no valenta', a més d'un tinter de ceràmica.

Finalment, la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, va rebre a mitjan febrer un quadre de ceràmica del castell de Bétera i un calendari del 2020, mentre que ja al març ha sigut obsequiada amb un fulard i una botella de vi negre.